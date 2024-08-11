社區盾｜曼城互射十二碼挫曼聯奪冠　奧拿拿撲出射門無緣做英雄

英格蘭社區盾，由上季英超冠軍曼城，對上季英格蘭足總盃冠軍曼聯，兩軍在法定時間末段各入一球，戰成1:1，需互射十二碼分勝負。



曼城門將艾達臣早前傳出有傷，但今日繼續正選上陣，新簽入的巴西翼鋒沙維奧（Sávio或Savinho）則先列後備，而今夏不用出戰任何國際大賽的射手艾寧夏蘭特自然也在正選行列；另外，19歲中場奧威利也作處子戰。

曼城正選：艾達臣（Ederson）、利高路易斯（Rico Lewis）、艾簡治（Manuel Akanji）、魯賓迪亞斯（Rúben Dias）、高華錫（Mateo Kovacic）、加華度爾（Joško Gvardiol）、奧威利（Nico O'Reilly）、占士麥亞迪（James McAtee）、謝利美杜古（Jeremy Doku）、波布（Oscar Bobb）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）



艾寧夏蘭特（中）為曼城正選上陣。（Getty Images）

曼聯也有不少傷兵，前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）和新簽入的中堅約羅（Leny Yoro）仍在養傷。踢完美洲國家盃的利辛度馬天尼斯、在歐國盃表現獲好評的馬恩奴都正選。

曼聯：奧拿拿（Andre Onana）、達洛治（Diogo Dalot）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）、卡斯米路（Casemiro）、高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、美臣蒙特（Mason Mount）、迪亞路查奧爾（Amad Diallo）、拉舒福特（Marcus Rashford）



社區盾由曼聯大戰曼城。（Getty Images）

上半場早段，曼城不斷向曼聯施壓，波布曾嘗試為夏蘭特製造射門機會但無果；曼聯在31分鐘一次流暢的組織，然而仍是欠缺埋門一腳，迪亞路查奧爾最後傳給美臣蒙特時未能拿捏好力度，蒙特望塵莫及，兩軍半場戰成0：0。

54分鐘，般奴費南迪斯在左路接應直傳在禁區頂左側射遠柱死角入網，惟他接波時越位在先，入球無效。55分鐘夏蘭特在峨眉月頂想獨力突破無果，麥亞迪後上一抽斜出。75分鐘曼聯一次黃金機會，加拿祖右路突破橫傳予尾柱的拉舒福特，他與艾達臣一對一卻射中門柱。

到81分鐘，加拿祖從右路殺入禁區再推大位，在兩名對手後衛間起腳射近柱入網，為曼聯打開紀錄，惟完場前，波布右路殺落底線傳，尾柱的般拿度施華頭槌頂入追成1:1，此時哥迪奧拿即換入奇雲迪布尼。

加拿祖為曼聯打開紀錄，一度領先。（路透社）

般拿度施華為曼城追平。（路透社）

補時階段雙方都沒有入球，法定時間戰成1:1之下，由於不設加時，直接互射十二碼決勝。

曼聯先射，由隊長般奴費南迪斯身先士卒，艾達臣捉錯路之下，般奴順利射入；般拿度施華為曼城射第一球，卻遭奧拿拿救出。第二輪，曼聯的達洛治射門雖被艾達臣捉到路卻未能救出，曼城中場奇雲迪布尼則順利射入。

奧拿拿一度救出對手十二碼。（路透社）

第三輪，曼聯的入球功臣加拿祖再次射入，曼城射手夏蘭特地波入網；第四輪，回歸曼聯的辛祖射門被艾達臣救到再中柱彈出，曼城新兵沙維奧射入，追平成3:3。第五輪卡斯米路射入，曼城由艾達臣操刀也入網。

進入突然死亡階段，麥湯米尼、馬菲奧斯紐尼斯和利辛度馬天尼斯也順利命中；惟最終莊尼伊雲斯射高，皮球越楣而去，艾簡治射入，令曼城互射十二碼以7:6獲勝，先拔頭籌捧起社區盾。