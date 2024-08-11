巴黎奧運田徑︱男子跳高史詩式三次決一跳決勝　體育精神發揮極致

巴黎奧運男子跳高決賽，繼上屆史上首次出現「雙金牌」，今屆再次出現戲劇性一刻——兩位選手在相同成績下，決定以「決一跳」繼續一較高下，最終到第三跳才分出勝負，賽後勝出的新西蘭選手卡爾（Hamish Kerr）和得銀牌的美國選手麥伊雲（Shelby McEwen）惺惺相惜，這場扣人心弦的史詩式決戰，將體育精神發揮至極致。



新西蘭選手卡爾（右）和得銀牌的美國選手麥伊雲（左）惺惺相惜。（路透社）

卡塔爾「鳥人」主角變配角

男子跳高決賽最後階段剩下三人挑戰2.38米，東京奧運時與意大利跳高男神譚貝利（Gianmarco Tamberi）共同決定平分金牌的卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barshim）最先失敗，代表他先鎖定一面銅牌。

33歲的巴舒謙是男子跳高傳奇老將，2012年初戰奧運獲銀牌，2014年是他的生涯巔峰，在田徑鑽石聯賽寫下2.43米個人最佳成績，與古巴名將蘇圖美亞（Javier Sotomayor）1993年創下的2.45米世界紀錄只差2厘米，成為史上跳得第二最高的男人。

可是他的好狀態未能延續至2016年奧運，再次獲得亞軍，直到2021年上演的東京奧運他跟訓練拍檔譚貝利鬥得難分高下，跟裁判商議下決定不再跳，這對好朋友寫下跳高史上雙人共獲金牌的佳話。2024年巴黎奧運他由主角變配角，以2.34米獲得銅牌，同時在場見證奧運跳高決賽另一個歷史時刻。

男子跳高再次出現平手

巴舒謙試跳2.38米失敗後，賽場上只剩下新西蘭的卡爾（Hamish Kerr）和美國的麥伊雲（Shelby McEwen）二人對決。

麥伊雲三跳皆失，全場目光落在卡爾之上，他之前兩跳已失敗，假如第三次試跳成功，他將會取走金牌。如果他失敗，將會再一次出現3年前有二人平手的局面。

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結果這情況再一次出現了，卡爾第三跳失敗。卡爾之後與麥伊雲聊了一會，共同作出了一個決定：他們選擇「決一跳」分勝負，將競技精神發揮至極致。

卡爾之後與麥伊雲聊了一會，共同作出了一個決定：他們選擇「決一跳」分勝負。（路透社）

3次「決一跳」分出勝負

他們由剛失敗的2.38米開始試跳，如失敗就將標準下調直至二人分出勝負，二人先試跌2.38米失敗。

接着試跳2.36，都失敗了，然後在2.34米，麥伊雲失敗了，但卡爾成功了，他們以最堂正的方法，3次「決一跳」最後分出勝負。

頒獎台上卡爾、麥伊雲和巴舒謙個個盡興。（路透社）

體育精神發揮極致

雖然與去屆譚貝利和巴舒謙處理手法不同，但卡爾與麥伊雲的對決同樣精彩而美麗，卻不失和氣。

至於賽前身體不適、衛冕的譚貝利僅成功跳過2.22米，決賽排尾二的11位。他賽前因腎石問題多次出入醫院，明知身體狀況不佳仍堅持出戰，發揮平平是意料之中，賽後在社交媒體無奈發文指，上屆成功戰勝傷病，可惜今屆不敵病魔。