巴黎奧運｜香港跳繩隊「納入」城市運動類別 首參與奧運表演項目

香港跳繩隊在日本舉行的亞洲錦標賽摘下118獎牌、創造佳績後，其中4名成員馬不停蹄轉赴巴黎，首度參與奧運的周邊比賽及表演項目，與來自東道主法國、美國、日本等高水平選手同台切磋，獲益良多。跳繩項目雖然未成為奧運正式項目，但鑑於今次成功經驗，一眾港隊成員也認為，跳繩在不久將來有望正式登上奧運、亞運等國際體育盛事的大舞台。



今屆巴黎奧運將自由式小輪車（BMX）、滑板、霹靂舞和三人籃球等幾項城市運動綜合在一個場地「城市運動場」（Urban Park）上演，並特別將跳繩項目引入其中，舉行周邊比賽及表演項目，中國香港跳繩總會獲邀參與。由於人數有限，因此總會甄選了4名運動員何卓錡、袁曉彤、司徒銘曦及李俊明在參與亞洲賽後不久便飛赴巴黎，與來自法國、美國、日本等高水平選手同台獻技；今次跳繩項目還不只於城市運動場舉行，還在奧運冠軍公園及巴黎市政廳（今屆奧運馬拉松比賽起點）等場地上演，足見大會十分重視。

香港跳繩隊獲邀到巴黎奧運參加特別表演。（繩總提供）

幾名港隊成員非常慶幸能參與奧運盛事，何卓錡便說：「我們事前沒想過跳繩會有機會在奧運舞台上表演，完成了在BMX Freestyle場館的街頭競技（Battle）後，我們都覺得好像做夢一樣，非常開心。」

今次跳繩運動獲大會加入於城市運動類別中表演，雖然未算是正式比賽，但也足見大會看到跳繩運動競技與觀賞兼備的特質，而且能完美融入滑板、霹靂舞等城市運動，有望成為另一項能夠吸引年輕人參與的熱門運動。

香港跳繩隊獲邀到巴黎奧運參加特別表演。（繩總提供）

另一港隊成員李俊明認為：「經過今次經驗，跳繩運動確實有望於未來獲列為奧運正式比賽項目。過去幾年，跳繩運動已獲得越來越多人的關注和支持，這次我們有幸可以來到巴黎奧運表演及比賽，相信這會令跳繩運動帶來更多關注，而我們也會繼續努力，準備好有朝一日能登上奧運或亞運等國際體育盛事的大舞台。」

今次負責帶隊的總會主席黃婷指出，香港跳繩隊將再接再礪，全力備戰明年於日本舉行的世界錦標賽，並期望可以於中亞舉行的亞洲青年運動會上亮相，讓跳繩運動逐漸成為綜合運動會的固定項目。