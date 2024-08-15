英超特攻｜英超揭幕戰曼聯迎富咸　紅魔贏波致「富」

新一季英超聯賽在今周五深夜重掀戰幔，上季只得第8名的曼聯「打頭陣」，於主場迎擊富咸。「紅魔鬼」主帥坦赫格獲續約下，今季大事增兵，今仗誓要有個好開始。

（球賽編號：FB9114，8月17日03:00開賽，NowTV 621台直播）



更多賠率，即按https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50030734

曼聯上季戰績飄忽，坦赫格帥位不穩，但季尾摘下足總盃得以「續命」，今季捲土重來，即狂花1.4億鎊增兵，除了早前收購的荷蘭中鋒舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）及法國中堅蘭尼約路（Leny Yoro），日前又從拜仁慕尼黑簽入兩名舊部馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），實力大增。

曼聯一口氣簽入了馬菲斯迪歷特及馬沙拉奧兩名守將，實力大增。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



曼聯及富咸近季於英超交手，半場角球數字不算很高，對上3季6次對賽中，4次的半場開出角球數目是少過6球，僅得23/24球季首次循環錄得7個及10個角球。曼聯新一季於主場踢首場聯賽，加上又是揭幕戰，上半場或會比較保守，故半場開出角球宜取中位數5.5球的「細」，賠率有1.66倍。至於全場方面，兩軍近4次聯賽碰頭，3次總角球超過12球，加上主隊有機會換訪後踢得較積極，因此可博11.5球的「大」，賠率有1.94倍。



翻查曼聯在英超首仗表現，錄得21勝4和7負，近10季首戰主場出擊，則獲8勝2負，勝率高達80%；紅魔鬼歷屆首戰中，最大勝仗正是2006/07年球季於主場以5：1勝富咸，今仗實大有機會重溫好夢。

曼聯近3次擊敗富咸的賽事，般奴費南迪斯都有進帳。（Getty Images）

相比曼聯豪洗，富咸在今夏轉會窗收支卻暫時錄得「正數」，雖然簽入了阿仙奴中場伊美路維（Emile Smith Rowe），但放走了防中祖奧包連夏（João Palhinha）到拜仁，中場防守力大打折扣。

富咸暫時的重點收購是，從阿仙奴簽入中場伊美路維。（Getty Images）

對賽往績方面，曼聯近5場面對富咸，取得4勝1負，雖然上季於主場落敗，但今季增添兵員後，相信可報一箭之仇。另外值得留意是，曼聯近3次擊敗富咸時，主將般奴費南迪斯都有入球，今場可瞄準他能先開紀錄。