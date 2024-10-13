單車節2024｜10.13上演　50公里組跨越四隧三橋　附報名懶人包

旅發局主辦的「新鴻基地產單車節2024」將於今年10月13日（星期日）上演，今屆參賽名額將增至6000人，並首次加入健康主題的運動嘉年華，同時32公里及50公里組均有改變路線體驗。



比賽8月16日（周五）上午10時起接受網上報名，至8月23日（周五）截止。比賽繼續分為「50公里」、「32公里」、「家庭單車樂」及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」。

「單車節2024」將於今年10月13日（星期日）上演。

「50公里」及「32公里」兩組參賽者均由尖沙咀梳士巴利道出發，以「西九文化區」對開路段佐敦道天橋為終點。其中「50公里組」路線將升級，新增「沙田嶺隧道」，跨越「四隧三橋」完成比賽；「32公里」參賽者亦首度可踩上「汀九橋」路段。所有合資格參賽者需於指定時段內報名，並須於9月7、8、14或15日參加單車技術評核。

50公里組路線圖

25公里組路線圖

家庭單車樂路線圖

今屆賽事同場舉辦包含運動及具本地特色餐飲市集的嘉年華。嘉年華設有運動工作坊，不同單車主題攤位市集及特色餐飲等等。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示︰「50公里組的路線就會由去年著名的穿梭『三隧三橋』，今年會升級至有『四隧三橋』、新增一段沙田嶺隧道。」

「新鴻基香港單車節」2024報名懶人包：

比賽日期及時間：2024年10月13日（星期日）05:15至14:00

網上報名日期：2024年8月16日10:00 至 8月23日23:59

報名網址：www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc

報名組別及費用

50公里組：每人港幣600元

32公里組：每人港幣280元

家庭單車樂：每組港幣100元

環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）：每組港幣350元



單車技術評核日期及地點

日期：2024年9月7日、 8日、 14日、 15日

地點：九龍鑽石山蒲崗村道單車公園

成績公布：電郵通知合資格參加者



有關賽事及活動安排、參加資格和報名詳情，可瀏覽大會網頁：www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc