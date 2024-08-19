英超開鑼｜曼城輕取車路士 新兵受傷新星出走 兵源真的足夠？

憑着艾寧夏蘭特與高華錫的入球，曼城於新一季英超首仗在史丹福橋以2：0獲勝，但過程卻沒有賽果看來那樣輕鬆，車路士其實不乏入球良機；「藍月亮」如果在餘下兩周的轉會期還不增兵，今季要達成五連霸將面對巨大的挑戰。



曼城主帥哥迪奧拿賽前已表明，一眾歐洲國家盃決賽成員未必披甲，如西班牙的洛迪肯定倦勤，而英格蘭的菲爾科頓、史東斯及基爾獲加亦只得50%機會上陣，結果幾名球員今仗果然未委正選。沒有防中洛迪下，哥帥以高華錫取而代之，排出4-1-4-1的陣式，中鋒夏蘭特之後，兩名中場中是隊長奇雲迪布尼及貝拿度施華，新加盟的沙維奧（Savinho）任左翼，高速的謝利美杜古踢右翼，進攻時，右閘歷高利維斯（Rico Lewis）會內移中場協助串連。

夏蘭特埋門機會不同，但仍有一球進帳。（路透社）

這套陣式與去季也相去差不遠，只是因應人腳上的不同而略加變化，例如若以獲加任右閘，就未必內移，反而會讓中堅史東斯或艾簡治壓上中場等；不過，車路士新帥馬利斯卡（Enzo Maresca）也非常認識這套戰術，畢竟他曾於曼城任哥迪奧拿助教。馬利斯卡今仗以雙防中對應迪布尼與施華，左閘古古列拿承接歐國盃時的好狀態，幾次單對單面對杜古也不落下風。

不過，身為「師父」的哥迪奧拿開賽僅15分鐘便迅速應變，沙維奧與杜古換位，即收立竿見影之效，杜古左路直傳與禁區頂的施華，後者輕輕一碰與入楔的夏蘭特，這名挪威中鋒在古古列拿力壓下，仍能近射入網，助球隊於18分鐘以1：0領先。

車路士鋒將尼高拉斯積臣曾有一記「執死雞」射入，但被判越位在先，及後這記近射，又遭曼城門將艾達臣擋出。（路透社）

車路士及後用了很多長傳傳予尼干古（Christopher Nkunku），明顯是針對利維斯在進攻時需移入中路，難以快速回防的弱點，只是這名法國翼鋒狀態一般，而且與隊友的默契不足，未能造成更大威脅。「藍戰士」還覷準高華錫單防中，難以覆蓋禁區頂的大片區域，因此攻中安素費南迪斯與右翼的高爾彭馬也不乏攻門機會，只是曼城幾員守將多次擋出射門而已，但彭馬在43分鐘禁區右路一記冷箭，客軍門將艾達臣擋出不遠，尼高拉斯積臣「執死雞」，雖越位在先吃了一記「詐糊」，卻已反映曼城中場防守力不足。

曼城新兵沙維奧表現不俗，但上半場受傷，半場已退下火線。（路透社）

哥迪奧拿又來一次果斷調動，下半場換走受傷的沙維奧，以菲爾科頓入替，而且施華也多留在後場協防及組織，並拖慢節奏，進攻就讓杜古在左路自由發揮好了。車路士下半場雖然積極反撲，換入了柏度尼圖（Pedro Neto）、迪斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）及基奧（Marc Guiu）等新兵，但除了積臣的一記近射較有機會追平外，其餘時間都未有太大威脅的攻門；反而後防一次出錯，就讓倒戈的高華錫搶得皮球後遠射得手，為曼城鎖定2：0勝局。

曼城今仗未顯爭標實力，但尚在季初，球員未有十足狀態也無可厚非，反而兵源問題，卻無法不正視。洛迪一旦缺陣無人可代，是上季已呈現的問題，今場高華錫雖表現稱職，但還得靠下半場施華協力，才可鞏固中場防務。前線上，夏蘭特繼續入波，但艾華利斯轉投馬德里體育會後，又有誰可以任其後備？

哥迪奧拿雖精於調控人手，但兵源不算充裕下，也增添不少難度。（路透社）

新兵沙維奧表現不俗，但首仗受傷，未知傷勢如何，而本來應在今季上位的奧斯卡波布（Oscar Bobb），卻又斷腳要休養4個月，前線可用的是早被打入冷宮的基亞利殊（Jack Grealish）及另一新星占士麥亞迪（James McAtee）。

另一個隱憂是，或許彭馬出走後獲得空前成功，今季曼城亦有一大堆新星另覓發展，除了艾華利斯外，前英格蘭U21隊長哈活貝利斯（​​Taylor Harwood-Bellis）、林姆戴納（Liam Delap，其父正是前「手榴彈專家」戴納）、沙治奧高美斯（Sergio Gómez）及湯美道爾（Tommy Doyle）等亦告他投。因此，若一線主力受傷疲困擾，曼城也沒太多蓄勢已待的新血迅速填補空缺。

曼城以這樣的軍容，真的可以與板櫈深度充足的阿仙奴、戰力保持的利物浦或大事擴軍的曼聯周旋？就算哥迪奧拿精於調控人手與狀態（最重要的洛迪上季聯賽也沒有全勤，只上陣了34場），如果沒有增添人手，恐怕也會非常吃力。