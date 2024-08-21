亞洲波多面睇｜沙職開鑼　艾納斯「讓主」一定「德」

歐洲各大聯賽陸續開鑼，力爭成為球壇第5大聯賽的沙特職業聯賽，新一季賽事亦將於周四（8月22日）展開；有基斯坦奴朗拿度壓陣的艾納斯（Al Nassr） 上季屈居亞軍，今季捲土重來，首仗遇上實力一般的艾拉德（ Al Raed），勢來個下馬威。



「沙職」在1976年成立，但進入全球球迷視野是去年的事，因為在皇室政府大力資助下，各隊收購了一大堆球星，除了C朗加盟艾納斯外，班霸希拉爾（Al-Hilal）亦羅致了尼馬，另一強隊伊蒂法克（Al-Ettifaq）則邀得英格蘭名將謝拉特掌帥，令這個中東聯賽星光熠熠。

C朗拿度雖然已屆39歲，但狀態仍然勇銳，投效艾納斯一季半，上陣72次攻入66球，效率依然驚人。（Getty Images）

這班球星也不是等退休，不少亦入選國家隊大軍征戰剛於今夏上演的歐洲國家盃，足見沙職有一定競技水平；其中C朗特別賣力，34場聯賽入了35球，榮膺神射手，可是球隊只得82分，落後希拉爾14分，只得亞軍。而且，艾納斯在上周舉行的沙特超級盃更以1：4慘負希拉利，新仇舊恨下，C朗今仗勢在艾拉德身上吐盡烏氣。

事實上，除了C朗外，艾納斯陣中還有沙迪奧文尼、波索域及拿樸迪等球星，今季雖然只簽了巴西門將賓圖，但其實力已遠遠凌駕在沒有大牌球星的艾拉德之上。艾納斯上季主場17戰取得12勝3和2負，更攻入了50球，差不多每場入3球；相反，艾拉特上季作客只贏過4次，另加6和7負，表現一般。

烏姆沙拉爾只是中游份子，上季聯賽排第7。他們去季作客戰績一般，11場只得4勝5和2負；相反艾雷恩上季主場取得9勝1和1負，勝率82%。

艾拉德沒有大牌球星壓陣，上季排沙職第12位，表現不過不失。（Getty Images）

對賽方面，艾納斯近5次面對艾拉德，取得4勝1負，佔盡上風；值得留意的是，這5場賽事的總入球均達3球或以上，今場除了可捧艾納斯主勝外，「入球大」亦非常穩陣。