英超人物｜阿仙奴2:0挫維拉 門將拉耶又神救 獲譽賽季最佳撲救

阿仙奴上季遭阿士東維拉「雙殺」，新一季於客場以2：0完美復仇，入球功臣是李安度杜沙特及湯馬士柏迪，但要不是門將大衛拉耶（David Raya）神奇撲出奧尼屈堅斯的近頂，「兵工廠」也未必能全取3分；這一救，網上已有言論指足以獲得賽季最佳撲救。



作客維拉公園從來不是易事，阿仙奴今仗雖然控球率較高，但一直未能攻破維拉的堅固防線，反而主隊的反擊很有威脅，於54分鐘阿馬度奧拿拿射門「省」中人改變方向，拉耶飛盡撲不到，但皮球中楣彈出，屈堅斯近門一頂，滿以為拉耶已失位，必然可補中成功，但拉耶竟然神反應回身撲出；然後，才有杜沙特及柏迪分別在67及77分鐘建功的故事。

大衛拉耶今場有3次撲救，都非常關鍵。（路透社）

事實上，上一仗對狼隊，拉耶已有一次「神救」，撲出拿臣（Jørgen Strand Larsen）近頂；今仗這一撲難度更高，難怪網上有不少評論認為，拉耶這記擋出屈堅斯的頭槌，可以問鼎今季賽季最佳撲救。

大衛拉耶在2023年8月以借將身分加盟阿仙奴時，卻一度備受質疑，畢竟球隊原本的一號門神蘭斯達爾表現也不俗，而拉耶除了腳法較好外，撲救能力不見得強得多；其身高只得1.83米，於門將而言身形偏矮，面對英超的衝撞踢法，可能吃虧。結果，頂住重壓的拉耶，逐漸搶得正選下，上季以16場不失球紀錄，榮膺英超「金手套」。

拉耶撲出屈堅斯的近頂，獲譽為可問鼎本賽季最佳撲救。（路透社）

前利物浦主帥高普曾讚賞拉耶的腳法好得像個「10號仔」，但如果看得多阿仙奴的比賽，也會見到他偶爾有傳球失誤，只是很少變成失球而已；或許他最強的地方不是傳球或撲救，而是心理質素。這與其成長經歷有莫大關係。

正如拉耶之前受訪時說過，自己的足球生涯跟很多西班牙國腳不同，他雖然出生於巴塞隆拿，但不是在皇馬、巴塞等名門，甚或畢爾包、皇家蘇斯達等西甲豪強受訓，最初踢5人足球，後來加入加泰隆尼亞的地區球隊Cornellà，然後獲得獎學金加盟布力般流浪青年軍，接着在英格蘭球壇成長，10年前還曾外借到第5級別球隊Southport比賽，幾經辛苦才轉投英冠的賓福特，帶領球隊升上英超，並憑出色表現引來阿仙奴主帥阿迪達的垂青。

拉耶上季加盟阿仙奴時備受質疑，但季末卻榮膺「金手套」獎項。（路透社）

15歲就離鄉別井，卻令他提早獨立，拉耶說：「那麼年少便離開家庭、離開父母，這意味着我必須更快地成熟起來，也令我能擁有強大的心理素質。」十多年門將生涯，拉耶當然也曾犯錯，但他強調不應讓失誤影響心理，「門將在場上本身就是孤立的，如果犯錯，最好不要多想，由他吧。繼續集中精神在皮球上，與隊友傾談，這樣才可以重整心理，然後聚焦在球賽並準備好」。

拉耶的足球生涯跟一般的西班牙國腳不太一樣，他從15歲便加盟布力般流浪，在英倫球壇成長。（Getty Images）

拉耶加盟阿仙奴後，把關技術進步良多，他直言5、6年前他在接兩邊傳中及角球等數據表現上不算很出色，但現在相比以前已好得多，他表示這有賴阿仙奴門將教練簡拿（ Iñaki Caña）的教導與訓練；拉耶說：「他改變了我怎樣看球賽。他想我成為一個更主動的門將，不只是撲救，而是防患於未然。」

到了下月（9月）15日才29歲，正值門將的黃金年齡，拉耶已逐漸確立自己在英超一線門將的位置，下一個目標，必然是球隊上下渴望已久的那枚聯賽獎盃。