游泳｜孫楊4年來首戰晉400自決賽　賽後拭淚：靠家人支持走到今天

中國游泳代表孫楊周日（25日）在全國夏季游泳錦標賽，作禁賽期結束後的首場比賽，參加男子400米自由泳的他在預賽獲小組首名，總成績第二闖今晚的決賽。



孫楊在2018年9月在內地家中拒絕接受突擊藥檢，與血液樣本採集員發生激烈衝突並示意下屬摧毀血液樣本，最初因而被重判停賽8年，經國際體育仲裁法庭上訴，獲減刑近半至51個月，「刑期」在今年5月屆滿。他上一次參賽，已是2020年1月的世界泳聯冠軍系列賽，當時以3分44.98秒奪得400自冠軍。

孫楊重返賽場。（澎湃新聞）

今次孫楊事先張揚會參加8月25至28日在安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，代表浙江隊參加男子400米自由泳，雖然潘展樂等一眾出戰巴黎奧運的中國泳手都缺席、而且比賽以年輕泳手為主，但因孫楊參賽，賽事引來極大關注，內媒指有孫楊比賽的日子，門票都已售罄，也因而需特別加強保安。

另外，1991年出生的孫楊也成為這次賽事年紀最大的泳手，與最年輕的2013年出生泳手朱宏珺相差足足22歲。

孫楊在初賽的小組中領先所有泳手。（直播截圖）

孫楊周日到場後，一舉一動都成為焦點，場外也有大批粉絲為他舉辦應援活動。內媒指，他在400自的報名時間為3分45秒正，最終他在預賽第11組第4線登場，游出3分54.98秒，雖然距離全盛期的時間相差甚遠，但仍獲小組第一，同組次名的是2007年出生的陳夢翔，孫楊最終以總成績第二名順利進入同一晚的決賽。

孫楊（右）與愛妻張豆豆（左）感情要好。（微博）

孫楊出賽的同一天早上，其愛妻張豆豆也在微博上發文為丈夫打氣，道：「楊哥，為你感到開心，因為你終於等到這一刻，可以重回自己熱愛的泳池；也為你感到驕傲，因為在你的內心不曾褪去重新開始的勇敢堅毅。希望你能享受這次比賽，放下所有的壓力，去超越自己，去完成你的心願，我們全家都支持你，等你回來。」

孫楊在賽後受訪時落淚，道：「靠著家裏人的支持，才讓我能堅持走到今天。」400自決賽會在傍晚6:30上演，他表示：「決賽我會全力以赴，展現自己最大的努力，不光是為我自己，也是為了很多來看我比賽的觀眾，為了他們去盡自己的一份力。」

孫楊曾在12年前的倫敦奧運，在男子400自游出3分40.14秒，以刷新奧運紀錄的成績奪金，當時他是中國首個男子奧運游泳金牌。孫楊雖然難以再游出年輕時的表現，但他早前也透露，明年的粵港澳全運會，他一定會參加。明年全運的游泳賽事將在深圳舉行。