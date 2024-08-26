港足｜斐濟三角賽決選名單公布　18歲周子謙、中超中甲兵獲召

為備戰9月初與斐濟跟所羅門群島的三角賽，香港足球代表隊今（26日）公布23人決選名單。



今次的決選名單中，相比8月2日的46人港足初選名單，守門員陳嘉豪、龐焯熙被剔除；後衛方面，傑志球員林樂勤、艾里奧、羅梓駿、理文守將李毅凱、杜度，甚至外流中甲雲南玉昆的徐宏傑都落選，但理文18歲中堅周子謙則入圍，而在內地聯賽落班的孫銘謙、周緣德、陳晉一、茹子楠、余煒廉都獲徵召。

周子謙去年曾代表香港U18鬥曼聯U16。（資料圖片／袁志浩攝）

港足今次中場只選了6人，包括林衍廷、余在言、陳俊樂、黃威、胡晉銘與陳肇鈞，初選中唯一「新丁」趙正宇名落孫山；而前鋒中令人意外的是6月對伊朗時處子戰即入球的杜俊暉落選，東方小將馬希偉、吳宇曦繼續獲召，中鋒米高也入選，他已轉會至德國第五級別球會VfR Mannheim。

陳晉一等外流到內地聯賽的球員也入選。（資料圖片／夏家朗攝）

今周五港超聯揭幕後，港足暫時僅會在9月2日有一課本地訓練，同日出發到斐濟首都蘇瓦。球隊會先於9月5日香港時間下午3時對所羅門群島，3日後上午11時迎戰主隊斐濟。而今次決選名單仍由暫代主教練簽名確認，相信在新帥人選仍未有公布下，港隊屆時會由他領軍。

港足暫代主教練盧斯爾。（HKFA）

港足23人決選名單：

守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、陳晉一（上海申花）、鐘樂安（傑志）、茹子楠（梅州客家）、周子謙（理文）、余煒廉（無鍚吳鈎）、勞烈斯（廣西平果哈嘹）

中場：陳肇鈞（大埔）、胡晉銘、黃威（理文）、陳俊樂（傑志）、林衍廷、余在言（東方）

前鋒：安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、馬希偉、吳宇曦（東方） 、米高（VfR Mannheim）