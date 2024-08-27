亞洲波多面睇｜希拉爾主場出擊達馬克FC　「讓主」必「達」

沙特職業聯賽上周揭幕，上屆冠軍希拉爾（Al Hilal）旗開得勝，今周主場迎來實力一般的達馬克FC（Damac），相信可再接再勵，鞏固榜首優勢。

（球賽編號：FB9759，8月29日 02:00開賽）



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希拉爾是「沙職」的班霸，包括上季摘冠在內，19次奪得聯賽錦標，為沙職中最多的；現時陣中最大名氣的尼馬仍因傷缺陣，但擁有阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）、米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）及魯賓尼維斯（Rúben Neves）等球星，足以力壓群雄。

米祖域（中）早前已助希拉爾擊敗艾納斯，奪得沙特超級盃。（Getty Images）

其中曾效力英超富咸的高大中鋒米祖域，上仗對艾科多（Al Okhdood）便梅開二度，加上其塞爾維亞國家隊拍檔沙域亦建一功，助希拉爾作客以3：0輕鬆奏捷，並以較佳的得失球暫列榜首。

達馬克FC上仗主場卻以0：1不敵卡赫利（Al-Khaleej），這支去季排第10的中游份子，由羅馬尼亞幫擔起骨幹，除了主帥干查外，中場史坦斯奧（Nicolae Stanciu）及門將尼達（Florin Nita）都是羅馬尼亞國腳。

達馬克FC以羅馬尼亞幫為骨幹，包括中場史坦斯奧。（Getty Images）

希拉爾近6次面對達馬克取得4勝2和，只計主場也獲4勝1和，可謂佔盡上風；而且他們聯賽主場出擊已16場連勝，今場[-2]讓主非常穩陣。