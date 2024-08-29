巴黎殘奧．射箭｜生命鬥士危家銓再登殘奧舞台　心理訓練成關鍵

巴黎殘奧首日，香港射箭代表危家銓會出戰男子複合弓公開組個人賽，這名52歲的「生命鬥士」第二度出戰殘奧，比起東京殘奧時心態有所轉變。



危家銓的故事已為人熟悉：1998年、27歲時，在九龍塘站等車之際被精神病患者推落路軌，右腳被駛至的列車輾過，從此以義肢生活。危家銓沒有就此消沉，繼續過生活、展開了殘疾人運動之路，他在2009年開始接觸射箭，奮鬥10年後，終於在2019年取得2020東京殘奧（在2021年舉行）的參賽資格。

危家銓在巴黎作最後準備。（中國香港殘疾人奧委會提供）

危家銓在東京殘奧懷着衝擊獎牌的目標，但首度登上奧運舞台，結果卻未如人意，在36位參賽者中只排第17名，距目標甚遠。3年過去，危家銓再戰殘奧，他表示上屆以獎牌為目標的效果不理想，「後尾覺得自己壓力好大、比較緊張，今屆跟教練調節過心態，目標是拿到最好成績」。

射箭代表危家銓再戰殘奧。（黃浩謙攝）

為了有更好的比賽狀態，危家銓特別在運動心理方面下功夫，與運動心理學家溝通，也做了不少訓練，包括呼吸練習和意象練習，「也有做模擬比賽，增加（訓練時的）臨場感，減低壓力，每件事都預備好，做過很多次，就不會那麼緊張」。

今屆殘奧最教危家銓期待的，是觀眾的回歸，畢竟他初戰殘奧時正值新冠疫情，閉環下的東京殘奧場邊空盪盪，他談起這一點不禁雙眼發亮：「今屆會好多觀眾、香港也會有好多市民關注，興奮度反而提高了很多，令我更加期待。」

危家銓賽程：

8月29日

晚上11:00 男子個人複合弓公開組排名賽

8月30日

晚上9:30 男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽（如晉級）

9月1日

晚上9:30 男子個人複合弓公開組1/8淘汰賽（如晉級）

晚上11:46 男子個人複合弓公開組8強（如晉級）

9月3日

凌晨0:54 男子個人複合弓公開組4強（如晉級）

凌晨1:43 男子個人複合弓公開組銅牌戰（如晉級）

凌晨2:00 男子個人複合弓公開組金牌戰（如晉級）