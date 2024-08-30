英超特攻｜曼聯利物浦上演雙紅會　紅魔鬥紅軍　入球「大」匯演

曼聯上仗英超意外不敵白禮頓，今周重返主場奧脫福面對「宿敵」利物浦，一場「大」廝殺在所難免。

（球賽編號：FB9950，9月1日23:00開賽，NowTV 621台直播）



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「紅魔鬼」開鑼戰憑新兵舒克斯的入球險勝富咸，上仗對白禮頓本身也保持氣勢，但無法乘勝追擊下，反而在補時階段走甩對方的祖奧柏度，被該巴西前鋒近門頂入，痛失3分。不過，曼聯在主場表現都有保證，聯賽近7次主場出擊取得4勝2和1負的佳績。

曼聯翼鋒拉舒福特面對利物浦都有好表現，過去9次面對紅軍入了7球。（Getty Images）

縱然曼聯近年整體表現不及利物浦，但其實多次對「紅軍」都踢出士氣，於主帥坦赫格麾下，雖然曾大敗0：7，但另外4場取得2勝2和，上季3次對壘亦未嘗敗績，包括於足總盃4：3淘汰對手，奠下最後捧盃的基礎。

費達歷高基艾沙剛於周中加盟利物浦，但未知今周聯賽會否獲派上陣。（Getty Images）

利物浦今季有新帥史諾領軍，陣容沒大變（周中剛羅致了意大利翼鋒費達歷高基艾沙），戰術卻有微調，球隊似乎變得加着重控制節奏；不變的是，埃及翼鋒沙拿依然是球隊進攻重心，聯賽開季兩場皆有進帳，他於英超歷來對曼聯13次，攻入了11球，助球隊取得6勝5和2負的佳績。

利物浦換了新帥，但主將沙拿仍是球隊的攻擊重心。（Getty Images）

紅軍狀態不俗，紅魔有主場之利，今場勝負難料，反而值得注意的是，雙方近9次對壘，有8次入球在3球或以上，因此今場可再次追捧「入球大」。