巴黎殘奧羽毛球｜巴西男單出局卻贏得美人歸　女友為愛郎雙線發展

代表巴西出戰羽毛球SL4級別男子單打的奧利華拉（Rogério Oliveira），直落兩局不敵主場的法國球手，分組賽兩連敗。雖然篤定無緣晉級，但這名巴西代表卻進入人生另一階段，他完場後原地求婚，借助殘奧賽場抱得美人歸。



巴西男單代表奧利華拉。（Getty Images）

巴西羽毛球男單代表奧利華拉，分組賽首場力戰不敵印度球手，今場對法國2號種子Lucas Mazur不容有失，惟這名巴西球手以9：21及7：21的大比數落敗，小組兩連敗無緣晉級。

完場後，直播鏡頭一直捕捉着法國球手，當他準備離場一刻突然停下來，返回場邊並指一指場中間。奧利華拉一手拿着戒指、一手拿着寫上葡萄牙文的紙，然後單膝倒在地上，即使在場的球迷不諳葡語，也明白奧利華拉這個「世界語言」，看台當然隨即起哄。

奧利華拉女友做出「心心」手勢，示意願意，即使奧利華拉未能晉級，卻在殘奧賽場完成人生大事。

即使在殘奧出局，奧利華拉卻在賽場完成人生大事。（Getty Images）

奧利華拉的女友以心心答應。（影片截圖）

奧利華拉的女友戴亞絲（Edwarda Dias）同樣是巴西的殘奧代表，她將出戰女子坐式排球。戴亞絲原本無法到場，她指男友為了完成「秘密任務」而不惜一切，「他（奧利華拉）希望我到場，因為他說需要我的力量，我本身無法到場，但他卻親自找球隊教練幫我請假。」

縱然奧利華拉落敗出局，與全場球迷一同見證他與戴亞絲步入人生另一階段，「她是我一生中最愛，這個求婚計劃就只得我知道，我希望借這個重要的機會來做這件重要的大事。」戴亞絲笑言預料不到男友有這一著，「是一個美麗的驚喜禮物」。

（Instagram截圖）

奧利華拉與戴亞絲在巴西聖保羅的殘奧訓練中心相遇，然後相戀。2022年年中，戴亞絲為了男友執起羽毛球拍，兩人更加合作出戰混雙，在上年的泛美殘運會贏得金牌。

戴亞絲說：「我在坐式排球贏得不少殊榮，這（羽毛球）是一個很大的挑戰，畢竟羽毛球是個人運動，但我有他（奧利華拉）陪伴，他給予我支持。」