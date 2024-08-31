大谷翔平與愛犬開球禮帖文破道奇今季紀錄　全壘打盜壘創史上最佳

大谷翔平今天創出「43全壘打 + 43盜壘」的紀錄，超越水手名宿「A-Rod」A洛迪古斯（Alex Rodriguez）的「42+42」，成為史上最多，而且繼續向「50-50」進發。不過他的紀錄再厲害，也始終不敵愛犬Decopin（デコピン，另有英文名Decoy）日前寫下的「歷史」。



大谷翔平於第八局打出陽春炮，今季累積43支全壘打。（路透社）

道奇今日作客響尾蛇，以10：9險勝，大谷先在第二局盜壘，第八局更轟出一支陽春炮，令「全壘打+盜壘」紀錄增至「43+43」，排名史上第一。常規賽尚有27場，外界一致看好大谷能夠挑戰「50+50」。

道奇亦仗着今日的勝仗，今季戰績達到81勝54負，勝率6成，位列全聯盟最佳。

大谷翔平與Decopin合演開球禮，帖文在社交網站洗版。（路透社）

雖然大谷造出史無前例的紀錄，受歡迎程度卻被愛犬Decopin比下去。Decopin日前於「搖頭公仔日」擔任開球禮嘉賓，先在投手丘乖巧地「企定定」，收到大谷指令後咬住棒球運到本壘，更與大谷Gimme Five。可愛爆燈的開球禮迅即在社交網站洗版，道奇官方社交網站（Facebook、Instagram及X）的Decopin開球禮帖文，發帖當日的曝光總數（impression）達到7450萬，互動（engagement）達到252萬，兩項數字均是道奇今季之最。有服裝品牌亦立即推出Decopin開球禮T恤，圖案是Decopin奔跑的英姿。

Decopin（英文名Decoy）開球禮T恤。（網上圖片）

Decopin為了這個開球禮，鍛煉了三星期。（路透社）