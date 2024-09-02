英超｜曼聯吞利物浦三蛋　坦赫格指新兵多待磨合　稱仍有機會捧盃

英超第三輪，曼聯在主場的「雙紅會」0：3慘敗予死敵利物浦，紅魔鬼主帥坦赫格直言自己「不是哈利波特」，認為外界不應預期他能「變出好成績」。



曼聯今季英超開局不順利，首場雖以1：0險勝富咸，但第二輪1：2輸給白禮頓，今周再在主場吞下利物浦3蛋，目前只能以3分排在第14位，外界對坦赫格的批評立刻又湧至。

舒亞舒克斯的演出平平。（Getty Images）

曼聯今仗起用了前鋒舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）三名新兵踢正選，但效果似乎不算理想。賽後記者會上，坦赫格以隊內有新球員作解釋：「大家要明白，我不是哈利波特，隊中有3個球員是今季第一次正選。」

兩名來自荷蘭的主帥在雙紅會碰頭，初來埗到的利物浦主帥史諾（左）先贏一仗。（Getty Images）

「這是今季第三場比賽，我已經解釋過很多次，我們在建立一支新的球隊，未來我們會沒問題的，但很顯然我們要進步。」坦赫格還對球季寄予厚望：「我頗有信心，到了季尾，我們會有機會再捧獎盃。」

坦帥還在記招上跟一名記者爭拗，強調自己並不認同球隊已犯同一錯誤兩年，「否則我們不會贏得錦標、擊敗過強敵」。不過他話鋒一轉，又道：「今仗不想談論任何正面的事，球隊和球迷都因敗仗而難過。」