全運會2025｜香港隊獎牌全紀錄　黃金寶揭歷史一頁　單車隊大贏家

香港回歸後於1997年首次角逐全運會，直到2025年將會第八次參賽，歷來累積11金13銀23銅共47面全運會獎牌，其中單車隊是大贏家，由黃金寶摘下香港史上全運首金開始，直到去屆由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪2金2銅，廿七年來共取10金4銀9銅，威盡香港體壇。



香港的全運會史冊由黃金寶揭開序幕，他於1997年上海全運會力壓全國好手，勇奪含金量極高的男子個人公路賽金牌。單車隊此後人才輩出，雄霸整個2000至2010年的除了黃金寶，還有千禧年初嶄露頭角的何兆麟，BMX的王史揚芬亦曾揚威2005年全運會。黃金寶歷來在全運擸走3金2銅，成績斐然。

黃金寶於2009年勇奪全運會男子個人公路賽金牌。（政府新聞處）

2010年後的十年，「牛下女車神」李慧詩取代黃金寶成為領軍人物，她先後於2013及2017的競輪賽和爭先賽封后，另外還有3銅，分別是2017年爭先和競輪賽、以及2021年競輪賽。

至於史上成績最好一屆全運會，就是2017年，一眾港將合共取得2金7銀7銅。

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2013年全運會女子競輪賽決賽曾經發生意外，幸未波及李慧詩（紅衫）。（資料圖片；李思詠攝）

2013年，李慧詩首度稱霸全運會。（資料圖片；李思詠攝）

回顧廿七年歷史，除了單車、劍擊等傳統強項，港隊過去也不乏驚喜，例如蔣偉洪/鄧漢昇/何君龍/杜韋諾於2001年廣州全運取得男子4X100米接力銀牌，同屆亦有許建業/唐敏聰取得網球男雙銅牌。

1997上海全運會

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽



2001廣州全運會

金牌 何兆麟（單車） 男子場地記分賽

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

銀牌 蔣偉洪/鄧漢昇/何君龍/杜韋諾（田徑） 男子4X100米接力

銀牌 李麗珊（滑浪風帆） 女子奧運板

銅牌 許建業/唐敏聰（網球） 男子雙打



2005江蘇全運會

金牌 王史提芬（單車） 男子BMX小輪車個人賽

銅牌 黃金寶（單車） 男子場地記分賽

銅牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

銅牌 鄧亦峻（田徑） 男子200米



2005年全運會，王史提芬勇奪BMX小輪車金牌。（政府新聞處）

2009山東全運會

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

金牌 林立信（馬術） 場地障礙個人賽

銀牌 陳振興（單車） 男子山地車

銅牌 韓理強（單車） 男子BMX越野賽

銅牌 李致和（三項鐵人） 男子個人賽

銅牌 鄭文傑/賴楨敏/林子心/林立信（馬術） 場地障礙團體賽

銅牌 鄭文傑（馬術） 場地障礙個人賽



2013瀋陽全運會

金牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銀牌 賴楨敏（馬術） 場地障礙個人賽

銀牌 黑純一/鄧子鏗/黃煥民/楊慕天（高爾夫球） 男子團體賽

銀牌 香港欖球隊 男子七人欖球

銅牌 崔浩然（劍擊） 男子花劍個人賽

銅牌 陳振興（單車） 男子山地越野賽

銅牌 張敬樂（單車） 男子公路個人計時賽



2013年全運會，崔浩然勇奪男子花劍個人賽銅牌，俊肖外表令他大受歡迎。（資料圖片；李思詠攝）

2017天津全運會

金牌 逄瑤/楊倩玉（單車） 女子場地麥迪遜賽

金牌 梁峻榮（單車） 男子場地全能賽

銀牌 鄭子文（空手道） 男子個人型

銀牌 崔浩然（劍擊） 男子花劍個人賽

銀牌 高肇蔚/梁峻榮（單車） 男子場地麥迪遜賽

銀牌 杜敬謙（游泳） 男子4X100米自由泳接泳

銀牌 蕭穎瑩（馬術） 盛裝舞步個人賽

銀牌 張敬樂（單車） 男子公路個人計時賽

銀牌 孟昭娟（單車） 女子公路個人賽

銅牌 洪皓崴（空手道） 男子個人型

銅牌 劉慕裳（空手道） 女子個人型

銅牌 方凱申（劍擊） 男子重劍個人賽

銅牌 黎嘉怡（馬術） 場地障礙個人賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地爭先賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銅牌 張小倫/陳建雄/崔浩然/張家朗（劍擊） 男子花劍團體賽



2017年全運會，已故「飛魚」杜敬謙（左二）與孫楊（左一）等人組浙港隊，獲得4X100米自由泳接力銀牌。（受訪者提供）

2017年全運會，方凱申勇奪男子重劍個人賽銅牌。（李澤彤攝）

2021陝西全運會

金牌 李慧詩（單車） 女子場地爭先賽

金牌 李思穎（單車） 女子個人公路賽

銅牌 梁嘉儒（單車） 男子場地全能賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銅牌 劉知名（空手道） 男子個人形

銅牌 蔡俊彥/張小倫/楊子加（劍擊） 男子花劍團體賽

銅牌 江旻憓（劍擊） 女子重劍個人賽

