世界盃亞洲區外圍賽｜國足慘負日本　主帥生涯最大敗仗：慘痛一夜

中國足球隊在世界盃外圍賽亞洲區第三輪18強賽慘吞日本7蛋，創下世盃外史上最大敗仗，亦是國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）執教生涯的最大失利，這名70歲的教頭表示優勝劣敗，直言「這是教練生涯的慘痛一夜」。



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世界盃外圍賽亞洲區｜日本主場7蛋贈中國隊 征戰世盃外最大失利

主場出擊的日本隊，12分鐘由隊長遠藤航先開紀錄，揭開大勝序幕，上半場末段由三笘薰攻入第二球，領先2：0返回更衣室。換邊後，日本隊火力全開，南野拓實6分鐘內梅開二度，後備入替伊東純也在77分鐘射成5：0，前田大然87分鐘再下一城，補時5分鐘由久保建英埋齋，射成7：0。

今仗除了是中國隊征戰世盃外以來的最大敗仗，亦創下現年70歲的領隊伊雲高域生涯的尷尬紀錄，執教生涯首吞7蛋。

優勝劣敗，國足主帥伊雲高域賽後先祝賀日本隊，並坦言是執教生涯的慘痛一役，「賽前已說過，日本是亞洲、甚至世界強隊，他們有高水平的球員，我們對今仗有針對部署，但大家都看到比賽過程，對我們是艱難的一仗，而作為教練，是難過的一夜。」

伊雲高域表示，中國隊在防守上專注備戰，他在上半場看到缺口，並在半場休息時作出調整，增加禁區內的人手，偏偏在中路卻出現漏洞，出現不必要的失球。國足陣中有12名球員是國家隊新丁，伊雲高域直言「為球隊帶來很好的經驗及教訓」。

伊雲高域被問及慘敗是否出乎意料，他未有正面回應，只是再度強調日本是世界強隊，了解對方實力，亦預料到今場是硬仗。