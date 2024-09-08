花樣滑冰亞洲賽｜香港摘4金2銀1銅 獎牌歷來最多 李嘉銳奪雙冠

2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽經過一連四天的激戰，日前結束，最終作為東道主的中國香港隊於10個項目中共獲4金2銀1銅的卓越成績，獎牌數量冠絕群雄，更打破了港隊歷來在這項賽事的獎牌紀錄。



港將李嘉銳（中）及何梓齊（左）於青年男子組囊括冠、亞軍。（公關提供）

今屆賽事吸引了16個國家及地區達132名運動員角逐十個組別比賽；雖然強敵環伺，但香港隊仍然取得上佳戰績，其中港將李嘉銳及何梓齊於青年男子組囊括冠、亞軍；李嘉銳還參加了高級少年男子組，同樣摘下桂冠，成為今屆賽事唯一的雙冠得主。另一港隊小將周子昊亦表現出色，在高級少年男子組獲得季軍，並在​​中級少年男子組勇奪冠軍。

港將郭幸儀在青年女子組僅以3.26分之差不敵中國隊的許琬笛，屈居亞軍。（公關提供）

香港女隊亦有出色表現，其中郭幸儀在青年女子組一直與中國隊的許琬笛鬥得叮噹馬頭，最後僅以3.26分之差，屈居亞軍。另外，戴紫盈則在初級少年女子組力壓澳洲及中華台北的選手，奪得冠軍。總計派出了26人出戰的中國香港隊，在10個項目獲得4金、2銀及1銅共7面獎牌，於16個參賽國家及地區中稱冠，而且也打破了歷屆的獎牌紀錄。

港隊戴紫盈於初級少年女子組奪冠。（公關提供）

周子昊在高級少年男子組獲得季軍，並在​​中級少年男子組勇奪冠軍。（公關提供）

成人男子組由韓國好手李時炯封王。（公關提供）

成人女子組的中國的安香怡（中）力壓兩名日本好手山下真瑚（左）及三原舞依封后。（公關提供）

至於賽事最高水平的成人組亦爭持激烈。男子組方面，韓國的李時炯以234.08分壓倒中國的戴大衛及日本的吉岡希奪金，應屆青年冬季奧運會雙金得主金賢兼也只得第4名，足見賽事水準之高。至於女子組，去年贏得全國花樣滑冰錦標賽冠軍的中國隊好手安香怡，在短節目領先下，最終力壓兩名日本好手山下真瑚及三原舞依封后。

滑冰聯盟主席葉丹丹小姐表示衷心感謝各個支持單位，又特別感謝運動員的落力比賽與觀眾的投入打氣，她期待不久將來香港可以主辦更高級別的花滑樣冰國際大賽。