美職早霸王｜撐國際邁亞密再下一「城」　鬥費城聯爭主場6連勝

儘管阿根廷球王美斯養傷多時，但國際邁亞密仍能保持上佳戰績，聯賽錄得四連勝下，雄踞美職東岸榜首，今周主場迎擊戰力一般的費城聯，相信可以再下一城。



美斯在7月的美洲國家盃決賽受傷後便一直倦勤，雖然早前已復操，但未能趕及剛完成的國際賽期，能否在今周上陣亦屬未知之數。不過，其前巴塞隆拿前鋒拍檔蘇亞雷斯續有好表現，近兩場都梅開二度，上周便帶領球隊作客以4：1大破芝加哥火燄。

邁亞密老將蘇亞雷斯近兩場入了4球，暫時以16球排美職射手榜第3名。（路透社）

邁亞密連勝4場後，現時以27戰得59分，以8分拋離次席的FC辛辛那堤，而且攻入62球，攻擊力也是全個聯盟最強的。邁亞密在主場表現同樣有保證，聯賽同樣錄得四連勝；相反，費城聯作客表現麻麻，近5場取得1勝4負。

費城聯現時以27戰得30分排東岸11位，但其實比尾三、四的新英倫革命及CF蒙特利爾都只是多3分。不過，他們的射手丹尼爾加斯達（Daniel Gazdag）狀態卻不俗，23次披甲已取得14球，更重要是，他起腳只有41次，攻門入球轉化達34%，是前列射手中把握力最好的一位，甚至比以18球暫列射手榜首的賓迪基（24%）及攻入了16球的蘇亞雷斯（29.6%） 都要好；這名匈牙利國腳今仗仍是費城聯的入球之匙。

對賽往績方面，近4場各勝2場，而總入球則有3場是在3球或以上，因此今場除了可捧主勝外，入球大也是合理選擇。