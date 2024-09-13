英超特攻｜熱刺阿仙奴合演北倫敦打吡　勢演入球「大」騷

經過繁忙的國際賽期後，英超重揭戰幔，來到第4周，主場出擊的熱刺，將與阿仙奴合演「北倫敦打吡」；過去多年兩軍碰頭，例必上演「入球騷」，相信今場也不會例外。

（球賽編號：FB0250，9月15日21:00開賽，NowTV 621台直播）



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熱刺與阿仙奴過往有不少「牙齒印」，球員踢來也特別肉緊，難怪近6次交手，幾乎每次都有大手交易，有5場總入球超過2球，其中4場更超過3球。

熱刺隊長孫興慜過去9次聯賽對阿仙奴，射入了7球。（Getty Images）

再者，熱刺在主場攻力亦特別醒神，近13場主場聯賽10勝3負，當中12場總入球超過2球，其中7次更超過3球。值得留意是隊長孫興慜，近9次聯賽面對阿仙奴入了7球並交出2次助攻，上季首次循環都有進帳，貢獻3球，今場也是熱刺的取分之匙。

阿仙奴翼鋒杜沙特在客場發揮特別出色，近5場作客賽事攻入4球。（Getty Images）

阿仙奴作客表現亦很出色，近10場聯賽客場出擊取得9勝1和，包括今季以2：0力挫阿士東維拉；其中李安度杜沙特在近5場聯賽客場攻入了4球。

阿仙奴近3季6場面對熱刺，取得4勝1和1負，稍佔上風。（Getty Images）

「兵工廠」近6次面對熱刺取得4勝1和1負，稍佔上風，但今場有隊長奧迪加特因傷倦勤，中場悍將迪格蘭賴斯又停賽，連新加盟的米基爾馬連奴亦在養傷，兵員捉襟見肘下，今仗勢與熱刺鬥個難分難解，所以與其揀主客和，不如博「入球大」更實際。