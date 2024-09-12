羽毛球香港賽｜李卓耀決勝局陷劣勢沉着應戰　激戰80分鐘險勝晉級

「好想令自己興奮點，但同時又好驚過度興奮增加失誤，好矛盾。」

李卓耀與馬來西亞球手梁峻豪在香港羽毛球公開賽男單八強激戰80分鐘，決勝局換邊時一度落後3：11，幸好他及時調整，中後段連取5分追成17：17平手，牽動現場球迷的心情。當對手最後一分打出界，李卓耀以24：22「刁時」險勝，他忍不住鼓動球迷的氣氛，他賽後直言正在尋找冷靜與興奮之間的平衡。



香港羽毛球公開賽第三日，世界排名13的李卓耀在男單16強遇上世界排名29的馬來西亞球手梁峻豪，後者日前於男單首圈淘汰李卓耀的隊友陳延澤。

李卓耀今仗首局一度落後8：12，其後回勇連取6分，並以21：14先下一城。第二局，李卓耀初段連贏8分，惜中場休息後連失10分，以15：21失掉此局。

李卓耀與梁峻豪激戰80分鐘。（梁鵬威攝）

到了決勝局，李卓耀依然先落後，以3：11進入中場休息。香港體育館球迷此時不斷為李卓耀打氣，從來回球的屏息靜氣，到取分時的高聲歡呼，李卓耀在觀眾支持下愈戰愈勇，追成17：17。

（梁鵬威攝）

此後雙方得分梅花間竹，戰至20：20「刁時」決勝。20：21，李卓耀落後，他衝前救波時「拗柴」，但他依然追平，但要到場邊治療，全場球迷不斷高呼「阿耀加油」、「頂住」、「撐埋」。之後雙方接連打成21：21、22：22，這時梁峻豪觸網，李卓耀眼見機會來臨，他扣殺得分，23：22。

說過要在場上保持冷靜的李卓耀終於按捺不住，揚手示意球迷興奮點。決勝分，梁峻豪打出界，李卓耀終以24：22險勝，他隨即再鼓動球迷歡呼，全場情緒高漲，李卓耀合十慶祝之外，更模仿NBA球星勒邦占士，張開雙臂慶祝，感謝球迷支持。

（梁鵬威攝）

李卓耀模仿勒邦占士的慶祝動作。（梁鵬威攝）

李卓耀滿頭大汗接受訪問，他笑言還未消化到今場勝仗。對於決勝局多次陷劣勢，當時心中只有簡單的念頭：「一分一分打，沒想其他，一分一分打好，做好每一球，不要心急。」

李卓耀昨日賽後說過，在場上要更成熟冷靜，他在今仗23：22時表現興奮，鼓動現場球迷，他笑言「要畀啲壓力對手」，如何在興奮與冷靜之間平衡，是李卓耀現時的最大課題：「其實好矛盾，好想令自己興奮一點、有點爭勝的感覺，但我又害怕自己太興奮，好像以前一樣增加失誤，現時正尋找如何平衡。」他坦言今仗算平衡得不錯，但當然仍有空間進步。

（梁鵬威攝）

李卓耀今年在巴黎奧運前曾經打入印度公開賽決賽，亦曾連續五站「一輪遊」，香港公開賽是李卓耀在奧運後的第三個比賽，希望繼上站韓國賽後再闖四強，李卓耀將與中國球手雷蘭曦爭晉級。