羽毛球香港賽｜鄧謝配「搏老命」挫大馬千禧後組合　主場晉級八強

「真係好攰.....好似攰過打奧運！」鄧俊文/謝影雪賽後說。

香港羽毛球公開賽混雙香港混雙16強，「鄧謝配」與馬來西亞組合激戰69分鐘，扭轉落後一局的劣勢，以16：21、21：19及21：15反勝晉級，兩人賽後連番表示「真係好攰」，尤其比賽期間曾經分心，幸好主場球迷撐住，「要不是我們在香港打，其他地方我們早已堅持不住」。



鄧俊文/謝影雪晉級香港公開賽8強。（梁鵬威攝）

鄧俊文/謝影雪答謝球迷支持。（梁鵬威攝）

鄧俊文/謝影雪始終是香港球迷焦點，今日在香港羽毛球公開賽壓軸登場。世界排名第7的「鄧謝配」，排名比馬來西亞對手葉睿慶/蕭紫萱高49位，但葉/蕭皆是「千禧後」，今仗展現了強大的衝擊力。

雙方首局初段曾經拉鋸，馬來西亞組合中段連取5分，並保住優勢，以21：16先取首局。主場球迷與鄧謝配一起面對逆境波，「鄧謝加油」的打氣聲此起彼落，也令這對港隊組合即使落後12：15、18：19，關鍵時刻取得寶貴3分，以21：19扳回一城。

鄧俊文/謝影雪今仗激戰69分鐘。（梁鵬威攝）

鄧俊文坦言非常疲倦。（梁鵬威攝）

雙方在決勝局初段仍然僵持，直至6：6，鄧謝接連得分。馬來西亞組合未能追上，分差愈拉愈大，結果鄧謝配以21：15再下一城，結束了69分鐘的激戰。

現場當然不乏鄧謝配的球迷。（梁鵬威攝）

取勝一刻，鄧謝擊掌，謝影雪彎下腰，狀甚疲倦，兩人與教練慶祝後，再向球迷致意，鄧俊文將羽毛球打向觀眾席，可惜前排的球迷捉不緊，羽毛球跌回場區。

鄧俊文與謝影雪帶着疲累的身軀接受訪問，羽毛球袋彷彿千斤重，一手把袋放在地上，「好辛苦，其實前兩局半都頂」，鄧俊文上氣未接下氣地說：「上場的消耗很大，早段不是太上力，精神有點散，很多時候連取幾分後，很容易又連失幾分，幸好對方在決勝局先『散』，我們才有機會拉開比分。」

激戰連場，鄧俊文/謝影雪終於擊敗馬來西亞「千禧後」組合。（梁鵬威攝）

「如果這個情況（精神散煥）不是發生在香港，而是其他地方，我們早已散了，堅持不住，所以十分感激現場由頭歡呼到尾的球迷，他們真的很落力，這場反勝歸功於觀眾們。」鄧俊文再度感激主場球迷。

在旁的謝影雪附和拍檔，「真係好疲累，好像比奧運疲累」，阿雪笑言，今場雙方都不能輕易取分，多板來回，對體能是一大挑戰，鄧俊文更開玩笑地「指示」記者們，「標題應該取『33（歲）贏23（歲）』」，謝影雪最後再一次向球迷致謝：「多得觀眾一直打氣，提醒我要拼盡自己。」

鄧俊文／謝影雪今年第四次躋身巡迴賽八強，將鬥另一馬來西亞組合吳順發／賴潔敏。