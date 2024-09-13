羽毛球香港賽｜鄧俊文/謝影雪闖四強　落後時全憑堅定意志撐下來

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪必定是球迷們的焦點，今晚（13日）在香港公開賽鬥另一對馬來西亞組合，未如十六強般激烈，今仗以21：18及21：17擊敗「老對手」吳塤閥/賴潔敏。

「鄧謝配」上場賽後坦言「好攰」，相隔一日疲倦未消，他們表示今仗亦有下滑的時候，但全憑堅定信念堅持下來。



羽毛球香港賽｜鄧俊文/謝影雪擊敗馬來西亞組合 強勢殺入四強

69分鐘，是港隊混雙組合鄧俊文謝影雪昨日在香港公開賽十六強的比賽時間，兩人與馬來西亞千禧後組合葉睿慶／蕭紫萱打足三局，幾經辛苦反勝過關，謝影雪直言「攰過打奧運」。

鄧俊文/謝影雪頂住疲倦，殺入四強。（夏家朗攝）

「鄧謝配」今日於八強鬥另一對馬來西亞組合、8號種子吳塤閥/賴潔敏，雙方過往交手11次，鄧謝贏得其中10次。

鄧謝配在星期五黃金時間出戰，全場球迷的打氣聲更熱烈，這對港隊組合首局先取21：18。第二局，鄧謝曾經落後4：11，在觀眾支持下沉着應戰，一分一分趕上，結果以21：17奠定勝局，直落兩局擊敗對手晉級四強，香港體育館再陷入瘋狂。

（夏家朗攝）

經過昨晚的激戰後，鄧俊文與謝影雪直言身體仍然疲累，但雙方依然互相提醒要保持速度，尤其是第二局落後的時候。「第一局不斷提醒自己要快，但第二局精力與速度稍為下降，後來知道問題所在，我不斷提醒俊文腳步不可以慢下來。」謝影雪說。

「第一局不斷提醒自己要快，但第二局精力與速度稍為下降，後來知道問題所在，我不斷提醒俊文腳步不可以慢下來。」謝影雪說。（夏家朗攝）

即使疲累，鄧謝配仍然奮戰，全靠堅定意志堅持下來，鄧俊文謂：「就如阿雪所言，大家都有點下滑，但我們知道有好多人支持我們，這個信念支持我們要打好每一分、每一場，就算身體再累都要撐下去。」鄧俊文續稱，面對老對手，即使落後時亦沒有自亂陣腳，有信心可以逆轉形勢。

鄧俊文/謝影雪晉級後，將會對上中國組合，鄧俊文直言必定是硬仗，希望做好恢復，再準備如何應對，並引用港隊前總教練陳智才的名言：「輕裝上陣。」