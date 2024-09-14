台維斯盃網球賽｜15歲程銘燦首戰敗予強敵　對手勉勵：正反手不錯

台維斯盃網球賽一連兩日在維多利亞公園網球場舉行，由香港在世界二組對厄瓜多爾，周六（14日）先上演兩場男單賽事，15歲的程銘燦為港隊打頭陣。



香港在世界二組對厄瓜多爾，採五場三勝制，率先贏出三場賽事的一隊獲勝；每場比賽則採三盤兩勝，周六將先上演兩場男單賽事，周日舉行雙打，若經過首三場比賽後未分勝負，將再以單打決勝。勝出的一隊明年將出戰世界一組資格賽，爭取「升班」到世界一組；敗方則落入世界二組資格賽，力求保住二組的資格。

台維斯盃：程銘燦率先上陣。（高詩琦攝）

現年15歲的程銘燦在香港出生，父母則來自上海，他在周六率先登場，目前排名1600的他，對手是世界排名232的Andres Andrade。程銘燦第一局即遭對手破發，雖然保住下一個發球局，但首盤仍以1：6告負，中央場的看台當時半滿，有不少人拉起大會派發的打氣毛巾，高呼「香港加油」為小將打氣。

第二盤打到1：4時，現場下起大雨，賽事暫停。由於雨勢一直未止，最終賽事暫停近3小時才重新展開，Andres Andrade再贏下兩局，以6：1再取一盤，盤數2：0擊敗程銘燦，為厄瓜多爾先拔頭籌。

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程銘燦賽後顯得有點失落，首次出戰台維斯盃的他，坦言自己第一次在較大的場地比賽：「很多人看我比賽，令我有點緊張，到最後表現有好轉，但整體打得不太好。」他認為比賽因下雨暫停對自己有幫助，「雖然未能再贏得一局，但表現比之前打得好、也兩次打到刁時」。他希望明日若要再戰單打，關鍵分的處理、發接發、正手都能做得更好。

程銘燦的對手Andres Andrade則說：「Jack（程銘燦）真的很年輕，我已經是第五次打台維斯盃了，他應該有點緊張吧。」他希望程銘燦繼續努力：「15歲來打這樣的比賽真的不容易，他是第一次打台維斯盃吧？我第一次打時也非常緊張，他令我想起15歲的自己，他的正手反手都很不錯，當然有進步空間，但只要一直努力就好。」