台維斯盃｜黃澤林連戰兩場維園觀眾沸騰　望今年內打入世界前100

台維斯盃網球賽周日（15日）在維多利亞公園網球場上演第二日賽事，黃澤林先夥黃俊鏗出戰雙打，稍息後即出戰單打。

雖然黃澤林在不足24小時內打足3場比賽，但他越戰越勇，在單打直落兩局擊敗對手，他賽後談及未來的計劃和目標。



港隊與厄瓜多爾周六打完兩場單打後，戰成1:1，周日再以一場雙打和兩場單打分勝負，正午12時、在相當熱焗的天氣下，黃澤林/黃俊鏗對Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo準時開賽，這對厄瓜多爾男雙的雙打ATP排名甚高，分別是第54和78名，當中Gonzalo Escobar今年已奪得兩站ATP 250男雙冠軍。

台維斯盃：黃俊鏗（左）與黃澤林（右）合作出戰雙打。（蘇煒然攝）

第一盤，雙方都各自保住自己的發球局，但期間厄瓜多爾球員和教練兩度投訴，先是指有觀眾在比賽時發出聲音、後又指港隊有球員胸口疑觸到球，擾釀期間，現場觀眾發出陣陣噓聲，更有人大叫「唔好打」、「Withdraw（退賽）」，其後現場播布員開咪提醒觀眾比賽期間勿發聲滋擾，否則按賽例，球隊可能受罰。

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港隊和厄瓜多爾第一盤打到6:6需打Tie Break，最終厄瓜多爾以7:4獲勝，局數7:6先取一盤。第二盤，港隊保得住第一個發球局，唯第二個發球局被破，終以3:6再輸一盤，0:2落敗，厄瓜多爾領先2:1。黃澤林稍息後便要出戰第4場單打。

黃澤林打完雙打即打單打 直落兩盤追平分數

黃澤林休息約半小時後，就立刻再戰第4場賽事，在單打對Andres Andrade，兩人過去曾兩度交手，各獲一勝，今日一戰，黃澤林在第一盤打到3:3時成功破發，領先4:3後再保發球局，獲得5:3的優勢，亦順利以6:4先贏一盤，令現場氣氛相當高漲。第二盤打到Andres Andrade領先1:0、黃澤林發球局時，蘊釀已久的雨水終於落下，賽事暫停約1小時15分鐘才重開。

台維斯盃：黃澤林在24小時內打足3場比賽。（蘇煒然攝）

雖然這場是黃澤林24小時的第3場比賽，但賽事暫停過後，他表現更勇銳，在自己的發球局打到刁時，即以兩球Ace俐落地拿下這一局，他緊接更兩度破發，以6:2再贏一盤，直落兩盤擊敗對手，再一次為港隊追平大分到2:2。

到了決勝的一場單打，港隊派出吳奇龍對Gonzalo Escobar，港將先以1:6失首盤，之後再輸3 :6，直落兩盤敗陣，意味港隊2:3落敗，明年會再戰世界二組資格賽，爭取「護級」留在世界二組。

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黃澤林在賽後記招上笑容滿面，談到短時間內打足3場比賽仍能應付，除了下雨暫停的個多小時有利恢復，先打男雙比賽也幫助很大，「雙打幫了我很多，而且對手昨天贏得較快，未必太準備好打今日的比賽。」

他笑指主場球迷對他幫助很大，「很喜歡在很多球迷支持的情況下打，很感謝他們，令我興奮、享受場比賽，就算我落後、或是很接近，都會聽到很多打氣聲……在維園的主場觀眾前打波，對我來說很大意義，這是我開始打網球以來的夢想。」

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談到之後的賽事和目標，黃澤林明日已要出發往杭州，準備出戰稍後的ATP 250賽事，比賽場地正是去年杭州亞運的場地，當時他在男單16強打足三盤、Tie Break落後1:6之下，奇蹟反勝中國好手吳易昺，他道：「打完台維斯盃，信心一定大好多，尤其上次在杭州這麼奇蹟，亞運時也已熟習場地。」

他希望在2024年底「衝埋佢」，打入世界排名前100，也希望爭取參加ATP新生代總決賽（Next Generation ATP Finals）的資格，要參賽便要成為ATP積分榜最前7位的20歲以下球員，他說：「盡力，若不行也不要緊。」

黃俊鏗指出，對手為雙打專項球手，實力很強。（蘇煒然攝）

黃俊鏗談男雙：對手是專項球手 左手球手難應付

在男雙過後，黃俊鏗表示對手畢竟是雙打專項的球手、水平也高，而且也有左手球員，港隊則欠缺高水平的左手球手，因此難以準備，左手球員的發球較旋、球彈地後的方向也會跟右手球員發球相反，更難應付，認為兩盤只遭破發一次已算不俗。

加上黃澤林打完雙打隨即要打單打，策略上也有所調整，黃俊鏗道：「天氣這麼熱，體能消耗會更大。2月時對津巴布韋，我們打完第一日後領先2:0，所以來到雙打，Coleman（黃澤林）可盡用體力，但他今天需要再打單打，所以我會走動較多。」