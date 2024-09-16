亞洲波多面睇｜亞冠盃開鑼　艾阿恩「大」戰艾薩德

那邊廂歐聯改制，這邊廂亞冠盃同樣革新，分為亞冠精英盃及亞冠盃2。今周揭開戰幔，上屆亞冠盟主阿聯酋的艾阿恩將於主場迎來卡塔爾班霸艾薩德的挑戰。

（球賽編號：FB0735，9月17日 00:00開賽，HOY TV App直播）



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亞冠精英盃跟新歐聯一樣廢除了分組賽，改採用「瑞士聯賽」制，另外分東亞及西亞賽區，每個賽區12隊角逐，頭8名躋身16強淘汰賽。至於亞冠盃2則仍舊採分組賽制，港超的理文及東方獲今屆參賽資格。

拉希美在上屆亞冠決賽梅開二度，助艾阿恩第二度封王。（Getty Images）

今屆新制下，強強對壘亦提早上演，打頭陣的是上屆冠軍艾阿恩面對卡塔爾班霸艾薩德。艾阿恩亞冠經驗豐富，曾4度打入決賽，兩次奪冠；至於艾薩德，同樣兩度捧盃，但上次已是2011年的事。

艾阿恩前線有摩洛哥國腳蘇菲安拉希美（Soufiane Rahimi）、巴拉圭前鋒卡古（Kaku Romero）及多哥射手拉巴（Kodjo Fo-Doh Laba）壓陣，上屆3人便在亞冠決賽合力炮製5個入球，助球隊以5：1大破橫濱水手；不過，若論艾阿恩陣中名氣最大的，卻可能是主帥、前阿根廷國腳基斯普。

艾薩德外援以巴西兵為主，但最值的注意的是土炮射手阿費夫（Akram Afif），他上季聯賽披甲22次射入26球，帶領球隊第17次贏得本土聯賽錦標。

阿費夫不單在球會表現出色，今年頭更帶領卡塔爾贏得亞洲盃冠軍，他在決賽大演帽子戲法。（Getty Images）

兩軍曾在2020/21球季的亞冠交手，兩場艾薩德取得1勝1和，不過今場艾阿恩有主場之利，實力相差無幾，勝負還看臨場發揮下，不如捧「入球大」，畢竟兩軍鋒力強勁，而且兩次交手總入球在3球以上。