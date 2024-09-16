歐聯全攻略｜歐聯開打　皇家馬德里迎史特加　主場「加」冕

皇家馬德里在歐聯4強首回合有驚無險下保住不敗金身，作客賽和拜仁慕尼黑；來到次回合，將繼續發揮快入局的優勢，力圖盡快打開紀錄，從而獲得決賽的入場券。

（球賽編號：FB0740，9月18日凌晨3時開賽，Now TV 638台直播）



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今屆歐聯大革新，廢除分組賽，改用「瑞士式聯賽」代替，不過上屆冠軍皇家馬德里經驗豐富，而且揭幕首仗主場出擊，對手又是久別重臨的德甲史特加，相信可以旗開得勝。

今季轉投皇馬的麥巴比，近況不俗，兩場入了3球。（Getty Images）

歐聯首階段有36支球隊角逐，分為4個級別，每級別有9隊；每支球隊每個級別對手對賽兩場，共出戰4場主場、4場作客，最佳戰績的8隊自動晉級，第9至24名則會進行兩回合淘汰賽，以爭奪餘下的8個16強名額。

15次封王的皇馬自然是第一級別，而上次參戰歐聯已是2009/10球季的史特加，則屬第4級。實力上，皇馬亦無疑高不止一班，雖然中場主將比寧咸稱傷，但今季有基利安麥巴比來投，如虎添翼；這名法國射手亦逐漸上力，近兩場攻入3球。

皇馬連同上屆奪冠，15次捧走歐聯獎盃，冠絕歐洲。（Getty Images）

史特加上季獲聯賽亞軍，暑假卻遭拆骨，日本國腳伊藤洋輝轉投班霸拜仁慕尼黑，隊長華迪馬安頓及上季首席射手古拉斯一同加盟多蒙特；幸而新加盟的迪米洛域（Ermedin Demirovic）迅速融入球隊，近5場入了4球。

史特加新加盟的前鋒迪米洛域迅速融入球隊，近5場入了4球。（Getty Images）

兩軍未嘗對壘，但皇馬過去5次主場對德甲隊卻獲4勝1和；而且他們主場一向有保證，上季未嘗敗績，今季聯賽亦兩戰全勝不失一球，看來史特加要「偷雞」也不是易事，今仗一於捧主勝。