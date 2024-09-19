女足最前線｜女子英超開鑼戰車路士迎維拉　車仔「讓主」拉唔住

英超已去到第4周，女子英超則於周四開鑼。女子英超近年發展愈趨火熱，各路大軍紛紛增加資源，以挑戰車路士的班霸地位。「藍戰士」已達成聯賽五連霸，今季揭幕戰將於主場迎來阿士東維拉，料可敲響勝鼓。

（球賽編號：FB0980，9月21日 02:00開賽，ＮowTV 635台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50034820

女子英超來到第14個年頭，今季有12隊角逐，水晶宮是升班馬，將為護級努力，而爭冠形勢，則仍是車路士、曼城及阿仙奴三頭馬車格局。其中車路士已是五連霸，而且近10季有7次封后，可謂女子英超的班霸。

車路士女足連同上屆奪冠，在聯賽取得五連霸。（Getty Images）

車路士陣中球星如雲，曾登上著名足球電子遊戲封面的澳洲女球王森卡爾、英格蘭前鋒蘿倫占士、挪威翼鋒莉頓及加拿大後衛羅倫絲等，今季又從巴塞隆拿免費簽入英格蘭國腳後衛邦絲，以及從巴黎聖日耳門免費簽入法國前鋒芭迪摩亞，可謂如虎添翼。

雖然車路士今季有功勳主帥希思（Emma Hayes）離任，但接替她的新帥邦巴斯托（Sonia Bompastor）一樣猛料，曾效力里昂的她，是首名以球員及領隊身分都贏過女子歐聯冠軍的傳奇人物。

車路士女足陣中星光熠熠，例如英格蘭進攻能手蘿倫占士，她是男隊隊長列斯占士的胞妹。（Getty Images）

維拉上季名列第7，今季更有瑞士美女前鋒艾莉莎列文轉投祖雲達斯，僅簽從白禮頓引入英格蘭前鋒姬蒂羅賓遜，球隊整體實力一般。

阿士東維拉女足上季表現一般，聯賽排名第7。（Getty Images）

車路士女足近10場對維拉錄得全勝，她們去季於主場聯賽出擊取得10勝1負，10場勝仗中有9場贏最少2球，相信今仗除了可以順利報捷外，亦可淨勝兩球或以上，「讓主」可期。