女足最前線｜女子英超大戰　鬥曼城撐阿仙奴先下一「城」

女子英超在今季第一周即有矚目大戰，兩支爭標熱門強強互撼，阿仙奴女足將於主場迎擊曼城女足；兩軍實力相當，但阿仙奴上季「雙殺」曼城，今仗也可看高一線。



阿仙奴女足過去是英格蘭女子足壇的翹楚，連同未改制前的英格蘭女足頂級聯賽計算，曾15次封后，而且也是英格蘭唯一曾奪得歐聯錦標的隊伍，但她們近年的威勢減弱，被車路士女足趕過，後者已於聯賽達成五連霸。

阿仙奴上季「雙殺」曼城，是對方最後未能於聯賽封后的關鍵。（Getty Images）

不過，「兵工廠」女足卻仍能左右大局；曼城女足去季在聯賽一直領先，可是最後階段卻於主場不敵阿仙奴，最後被車路士戲劇性地後來居上。事實上，阿仙奴雖然有荷蘭前鋒美迪瑪轉投曼城，但陣中仍粒粒皆星，除了本身有英格蘭後衛莉亞威廉臣、瑞典前鋒布力史甸絲等，今季又從巴塞隆拿簽得卡丹蒂。

曼城歷來雖然僅在2016年封后，但近8季有5次獲得亞軍；她們的實力強橫，鋒線擁有上季攻入21球的聯賽神射手卡達查梳爾，中場有日本國腳長谷川唯助攻助守，防守亦有英格蘭國腳格蓮活壓陣。

阿仙奴從巴塞隆拿簽入了前鋒卡丹蒂，攻力依然強勁。（Getty Images）

美迪瑪今季從阿仙奴轉投曼城，今場旋即倒戈。（Getty Images）

阿仙奴近5次與曼城對壘，取得3勝2負，只稍佔上風，但去季「雙殺」對手，而且曼城上季唯一作客敗仗，亦是在兵工廠主場覆師，因此今仗可以力追阿仙奴開出「主勝」。