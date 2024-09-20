歐聯｜巴塞少打一人負摩納哥 新帥菲力克未退縮 進取戰術惜賭輸

17歲的拉明耶馬（Lamine Yamal）的入球，差點就可以拯救少打一人的巴塞隆拿，可是只大他一歲的艾蘭歷簡拿（George Ilenikhena）卻為摩納哥射入奠定勝局的一球，帶領這支法甲球隊於主場以2：1取勝。



革新的歐聯，36支球隊都已亮相，就算iPhone 16也不可能完整顯示的聯賽榜，德甲雄師拜仁慕尼黑暫以較佳的得失球領導群雄。



巴塞在德國新帥菲力克（Hansi Flick）帶領下，今季於西甲威風八面，開季5連勝兼攻入17球，氣勢一時無倆，而且他亦繼續重用青訓產品，例如今仗正選11人中，有6人是「千禧後」，其中耶馬與中堅古巴斯（Pau Cubarsí），更只得17歲。

艾利加西亞（右）於開賽僅10分鐘便被逐，打亂了巴塞的部署。（Getty Images）

不過，巴塞今場造訪摩納哥卻吃盡苦頭，皆因開賽僅10分鐘，便有防中艾利加西亞（Eric García）領紅；當時門將達史特根打算短傳與加西亞，但皮球不到位，被主隊的南野拓實截得皮球，並呈單刀之勢，情急的加西亞拉跌南野，遭球證直接驅逐離場。

艾基洛治（中）為摩納哥先開紀錄。（路透社）

摩納哥及後圍攻巴塞，6分鐘後便由艾基洛治（​​Maghnes Akliouche）右路內切左腳射近柱入網，領先一球。及後主隊雖然形勢佔上風，但多次埋門都失諸交臂，反而巴塞零星的反擊也頗有威脅，戰至28分鐘，耶馬複製艾基洛治的入球，同樣右路盤球內切，然後以左腳射入近柱，助巴塞追成1：1。

巴塞攻勢雖少，但憑耶馬的入球一度追成1:1平手。（路透社）

雖然巴塞少打一人，但菲力克的戰術對應非常大膽，沒有收起一名攻擊球員，而是以4-2-3陣式抗衡，另一方面將防線推得極高，鋒線則沒有在高位壓逼，而是退到中場線前，盡量壓縮三線空間，此舉令摩納哥球員一時間難以適應，前鋒比列安保路（Breel-Donald Embolo）便不時跌落越位陷阱。

18歲的艾蘭歷簡拿攻入致勝球，賽後獲選為賽事最佳球員。（路透社）

不過，這樣的高位防守策略風險極大，一次意外，足以致命。摩納哥在59分鐘讓更快速的艾蘭歷簡拿入替腳風不順的安保路，然後在71分鐘修成正果。當時巴塞的形勢不俗，在前場組織到不少攻勢，但這卻可能中正摩納哥的圈套，因為當一失球，便容易被打反擊，結果巴塞老將中堅恩尼高馬天尼斯走遲半步包了越位，艾蘭歷簡拿便接應後場傳送長驅直進單刀勁射破網，也為摩納哥半爆冷以2：1取勝。

馬體會在補時階段才由中堅荷西基文尼斯助攻頂入，以2:1險勝RB萊比錫。（路透社）

在首周最後6場，西甲另一豪門馬德里體育會有驚無險，於補時階段攻入致勝球，主場以2：1險勝RB萊比錫，另外阿仙奴作客僅悶和阿特蘭大。首周36隊中有15支球隊贏波，全取3分，德甲的拜仁因以9：2大破薩格勒布戴拿模，雄踞榜首；另一支德甲勁旅利華古遜亦作客以4：0大破飛燕諾，進佔第3。蘇格蘭的些路迪因首仗以5：1大勝施洛雲而暫列次席，則稍令人意外。

阿仙奴全靠門將拉耶救出12碼，才避免喪師阿特蘭大。（路透社）

歐聯賽果

主場比數作客

阿特蘭大0:0阿仙奴

馬體會2:1RB萊比錫

比斯特2:1格拉茨

摩納哥2:1巴塞隆拿

飛燕諾0:4利華古遜

貝爾格萊德紅星1:2賓菲加