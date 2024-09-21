大谷翔平再轟全壘打　昔日甲子園零勝　師長承擔締造小子封神之路

大谷翔平昨日在馬林魚客場錄得「51全壘打+51盜壘」的歷史紀錄，道奇球迷無緣主場見證大谷「封神」。大谷翔平今天返回主場迎戰科羅拉多洛磯，再次錄得一支全壘打及一次盜壘，繼續挑戰洋基「法官」Aaron Judge的今季全壘打紀錄。



開賽前，大谷接受全場球迷祝賀他成為史上首個「50+50 Club」成員，不過他沒因為已經開創歷史而停步，五局下轟出一支兩分砲，小圓球直飛中外野，七局下又錄得一次盜壘，紀錄改寫至「52+52」，距離美聯紐約洋基主將Aaron Judge今季53支全壘打的紀錄，只欠一支就能追平，球迷都期望大谷能超越「法官」，成為MLB全壘打王。

大谷翔平今季第52支全壘打。（路透社）

在國聯的大谷翔平，繼續力追美聯Aaron Judge的全壘打紀錄。（路透社）

大谷在日職以至MLB都取得驕人成就，甚至憑投打兼備的「二刀流」實力，改寫整個棒球運動，但他小時候在「最強學界」甲子園卻留下無法填補的遺憾。「高中最後悔的事情是受傷，至於最滿意的事……登上甲子園卻無法拿下勝利，所以沒有什麼稱得上滿意的事。」「我只有失敗的記憶和遺憾的記憶。」

就讀花卷東高中三年，他在甲子園一勝未得，高三那年甚至未能在岩手縣代表賽出線，眼巴巴看着列強進軍甲子園全國大賽，他卻只能在鏡頭前落淚，「無法為岩手縣爭光，是我最不甘心的」。不過，比賽翌日，大谷就已走進球場繼續練習，倒是總教練佐佐木洋自覺愧對學生，不想面對，甚至想過引咎辭職。

高中時候的大谷，在甲子園未嘗一勝。（Getty Images）

其實佐佐木洋是大谷棒球生涯其中一位重要人物。他真正了解大谷的運動能力與性格特質，即使大谷甫入讀就知道眼前這個1.86米的小伙子潛力無限，尤其手臂特別長，而且肩關節和髖關節柔軟度極佳，絕對是投手的好材料，但他沒有為了校隊成績而急功近利，急着把大谷練成強投，導致過份消耗年輕人的身體，反而先從身體質素着手，要被母親加代子形容為「鉛筆人」的大谷增重，每天吃六至七餐，而且必須有充足睡眠。

「他入學後的球速就超過130公里，我內心真的很想立即讓他上場投球，因為我很想贏得比賽。」佐佐木洋回想大谷的花卷東時光，身為監督的他亟欲把大谷放上投手丘，結果他在高一春天的地區預賽，以大谷出任先發第四棒及右外野手，先鍛煉他的跑動能力和守備長傳，更有效運用全身的力量。當時佐佐木相信，這樣能為大谷的投球能力奠下基礎。

還未夠18歲的大谷，被媽媽加代子形容為「鉛筆人」。（Getty Images）

到了高三，佐佐木洋曾經與大谷共同許下的願望，終於實現。大谷在岩手縣大會準決賽擔任先發投手，六局上半，大谷投出一記時速160公里的球，不只是日本高中棒球的紀錄，放諸於職業比賽，也是極快的投球。那是佐佐木洋在大谷入學時，就告訴他這不是夢想，是確確實實的目標，大谷回想：「一開始我認為160是不可能的數字，但身邊的人一直說『你做得到』，漸漸我也相信自己。」

（路透社）

大谷說過，自己蛻變完全緣於遇到佐佐木監督，特別是高三那年，佐佐木洋是父母以外第一個還會教他各種生活事情和人生道理的人。「先入為主，將使可能變成不可能」是大谷從佐佐木洋身上學到的人生格言，以至他敢於在高中生涯投出時速160公里的球、甚至夠膽打破現代棒球常規，締造今天人人盛讚的「二刀流」傳奇，大谷說：「先入為主，就會局限自己。我認為如何檢視過去的自己，消除先入為主的負面觀念，是一件重要的事。」

佐佐木洋還教導大谷另一種人生態度，就是權利與義務。他認為落場作賽的選手代表了整個團隊的價值觀，包括後備和無法入選出賽名單的人，所以全力以赴是基本義務。這種觀念深深植入大谷心中，無論在球場上還是日常生活，大谷都深明權利與義務是對等的，「無論是練習、比賽還是日常生活，必須意識到許多人看着你。身為職棒選手，我必須做我該做的事，這樣我才有權利用我的方式在場上打球」。

說回高三那記時速160公里的投球，雖然大谷在該場準決賽勝出，可惜在決賽不敵盛岡大附中，無緣全國大賽，入學時許下「帶領花卷東高校成為日本一」的願望，始終無緣實現。回顧三年高中，大谷未嘗在甲子園錄得任何勝仗，難怪他以「失敗的記憶和遺憾的記憶」形容。

不過，他的故事也證明，只要有寬闊的心靈接受失敗，努力地把昨天的遺憾變成今天的能力，堅毅心志足以改寫人生。當然，更重要是大谷身邊從不缺乏勇於承擔、待人以誠的師長，一直以身作則啟發大谷，哪怕某年夏天缺席所有球兒都夢寐以求的「最強學界」甲子園，只要能夠引領同學走上正確的道路，昔日的球兒，今天不就變成百年一遇的棒球之神？