T1訪港5000粉絲坐爆見面會　Faker談世界賽目標最想對死敵

韓國英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）戰隊T1訪港，五位選手Faker（李相赫）、崔祐齊（Zeus）、文炫竣（Oner）、李珉炯（Gumayusi）和柳岷析（Keria），周日（22日）在亞洲博覽館出席見面會與5000名粉絲會面、玩遊戲，並與香港選手組成聯隊，合演表演賽。

T1受訪時談及訪港感受及即將展開的世界賽的目標，邀請他們來港的滙豐則表示非常滿意今次合作的反應。



T1五子周六抵港後，周日隨即到亞洲博覽館出席活動，他們下午先接受媒體採訪及參與開幕禮，五人接受《01體育》訪問時談到來港感受，當中下路選手Gumayusi說：「感覺香港很整齊、乾淨，午餐時吃了點心，非常美味」，輔助選手Keria則透露一行人抵埗後去了維港看夜景，「夜景很漂亮，也謝謝邀請我們來港！」

T1來港開見面會，並接受傳媒訪問，左起：Zeus崔祐齊、Oner文炫竣、Faker李相赫、Gumayusi李珉炯、Keria柳岷析。（高詩琦攝）

LoL世界大賽即將在25日展開入圍賽，T1作為韓國聯賽（LCK）4號種子則會由10月3日的瑞士輪才開始參賽，作為衛冕戰隊、也是唯一一支4次奪冠的隊伍，Faker簡潔地道：「目標是獲勝」，至於最希望碰頭的隊伍，是近年交手屢嘗敗績的Gen.G；Oner則表示：「首先希望贏，也希望能以健康的狀態完成比賽。」他希望在世界賽遇上歐洲戰隊Fnatic。

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T1五人晚上參加在亞博2號展館舉行的「滙豐One x T1《League of One》Party」見面會，吸引5000名粉絲參加，由阿正夥LoL主持希然擔任活動司儀，內容包括抽出觀眾上台一起玩小遊戲，當中需以廣東話玩「以訛傳訛」，其中一個題目是「想聽粉絲尖叫」，Faker聽了兩次即以標準發音覆述，搏得全場熱烈掌聲，片段也在網上瘋傳。

見面會歷時約兩個半小時，最後的環節是邀請了香港選手與T1混合組隊，合演表演賽，當中包括前職業選手、去年代表香港出戰杭州亞運的MnM（王嘉駿），他在活動中的ARAM賽以捷莉取得五殺，搏得全場歡呼；而Oner在召喚峽谷賽選用劫打野獲得33殺也成為一大亮點。

賽事設有現場廣東話評述，由本地評述員老星和HeiHei擔任，即場轉播也十分專業，選手出場舞台效果、選用/禁用英雄畫面、即時重播等一應俱全，獲得物件甚至合成裝備也有燈光特效或動畫，與正式賽事無異。

雖是粉絲見面會，但場地設置、舞台效果、評述和轉播與正式大賽無異。（高詩琦攝）

要獲得今次見面會門票，粉絲需透過開戶、申請信用卡或投資戶口等，方可獲抽選機會，滙豐銀行香港財富管理與個人銀行業務市場部主管岑卓耀表示，非常滿意今次與T1合作的反應：「我們見到近年年輕人，我們俗稱Gen Z，他們對電競、電玩都很有興趣，這方面的消費增長超過20%，我們也留意到由去年亞運、到近年身邊很多人都對電競有興趣，今次就有個新構想帶他們來香港。」他續說：「我們入場已見到好多很興奮的粉絲，對於反應非常滿意，5000個座位一早已經爆滿了，反應非常熱烈。」

岑卓耀透露，早前曾赴韓國見過T1眾選手，指五人拍攝廣告時很友善，「他們對香港的食物也很好奇，知道會來時也很興奮，希望透過今次合作令他們更認識香港。」他表示不便透露今次合作的成本，僅說：「是很值得的投資，無論帶動到生意的增長，或是給客戶的體驗也很特別。」

岑卓耀表示非常滿意今次與T1合作的反應。（高詩琦攝）

國際奧委會早前宣布，明年開始會舉行電競奧運會，而電競在2026年名古屋亞運會繼續是正式項目，岑卓耀表示，滙豐去年亞運已贊助了設廣東話評述的賽事直播，希望令香港人覺得更親切，「會繼續留意市場，電競不只是近一兩年興起，這個熱潮不會是一時三刻，我們也會繼續留意走勢。」

立法會議員邱達根（前排中）期望，有更多機構加入支持香港電競發展。（高詩琦攝）

立法會議員邱達根亦有到場，他樂見傳統的大型金融機構推動年輕化，亦希望更多機構加入支持香港電競發展，他指出香港電競選手不時獲得佳績，「去年見證（夢三國）選手在杭州亞運拿到銀牌、2018亞運的示範項目，（港將盧子健）也獲得（爐石戰記）金牌，近期電競世界盃也有香港選手參加，拿到頭3位，也有廿多萬獎金，很不錯。」他期望香港在培訓電競選手方面，未來能提供更多支援。