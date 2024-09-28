歐洲波精選｜英西大戰　曼聯熱刺例演入球騷　馬德里打吡細味品嘗

英超與西甲今周分別有兩場大戰：曼聯主場迎擊熱刺，以及馬德里體育會則與皇家馬德里上演打吡戰；兩仗矚目戲碼，結果可能很不一樣。



曼聯迎熱刺例演入球騷

曼聯周日主場迎戰熱刺（球賽編號：FB1384，9月29日23:30開賽，NowTV 621台直播）。翻查數據，「紅魔鬼」今季主場戰績一般，雖曾於聯賽盃以7：0大勝班士利，但亦只能以1：0小勝富咸、0：3不敵利物浦，周中歐霸亦僅以1：1賽和川迪；紅魔鬼勝率雖不高，但總入球超過2球的則佔一半。

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曼聯今季防守力有好轉，但有時卻有失去集中力的毛病。（Getty Images）

而曼聯面對熱刺則例演「入球騷」，近6次對壘，曼聯取得3勝1和2負，其中5場總入球在3球或以上；加上熱刺近3場全勝外，每場總入球也超過2球，因此今仗無論誰勝誰負，「入球大」仍屬穩開。

熱刺新加盟的射手蘇蘭基開始融入球隊，近兩仗連續取得入球。（Getty Images）

馬德里打吡「細」味品嘗

「馬德里打吡」卻是另一個故事，雙方近10次聯賽交手，皇馬雖然贏4次和4次負2次，稍佔上風，但其實勝負都在一球上落，10場裏其中有8次總入球都在2球或以下，4場和波，3次開出1：1，另一次是0：0，反映雙方實力非常接近。

（球賽編號：FB1439，9月30日03:00開賽，NowTV 632台直播）

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皇馬主將比寧咸剛傷癒復出，仍未重拾最佳狀態。（Getty Images）

馬體會今季主場成績驕人，取得3勝1和，而且攻入8球而只失1球；相反，皇馬今季作客雖然未嘗敗績，但只取得1勝2和，而且每一場總入球都不超過2球。從對賽到近態而言，今場開出「入球小」機會最大。

今季從曼城轉投馬體會的艾華利斯，仍在適應中，但上場貢獻了一個入球。（Getty Images）

總括而言，曼聯對熱刺可博「入球大」，馬德里打吡則捧「入球小」，二串一，將可獲不俗回報。