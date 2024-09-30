歐聯全攻略｜阿士東維拉拜仁慕尼黑久別重逢　勢做入球「大」騷

阿士東維拉闊別歐洲最高級別賽事已41年，今季首戰作客3：0輕取年青人，次仗回到主場，卻遇上當年捧盃的決賽對手拜仁慕尼黑，「大」戰一觸即發。



維拉在1980年代風光一時，於1981/82年更躋身歐冠盃（歐聯前身）決賽，對手就是拜仁；這支德甲班霸當年有漢尼斯、路明尼加及畢列拿等在該屆賽事雄踞射手榜前三位，但維拉卻憑韋特的入球以1：0爆冷小勝捧盃，也是他們至今唯一的歐聯錦標。

屈堅斯近4場入了4球，是維拉入球之匙。（Getty Images）

維拉雖然剛於英超以2：2賽和葉士域治，但他們之前連贏5場，士氣正盛；英格蘭射手屈堅斯近4場入了4球，狀態大勇，今仗亦是球隊的取分之匙。。

拜仁同樣以英格蘭前鋒掛帥，而哈利卡尼比屈堅斯表現更神勇，今季7場已攻入10球，上場歐聯對薩格勒布戴拿模更上演大四喜，助球隊以9：2破紀錄大勝。事實上，卡尼過往對維拉也特別醒神，13場取得8入球2助攻。

哈利卡尼今季上陣7場攻入10球，狀態一流。（Getty Images）

拜仁今季由高柏尼領軍，大踢進攻足球。（Getty Images）

拜仁今季由比利時前名將高柏尼領軍，大打進攻足球，今季7場賽事有5場攻入3球或以上；維拉今季攻力也不俗，除了0：2不敵阿仙奴一仗外，其餘7場都能攻入2球或以上，連帶總入球亦是有7場超過2球，因此今仗開出「入球大」機會，可謂高唱入雲。