歐聯｜法甲比斯特創會121年首闖歐洲賽即兩連勝 5年前仍踢乙組

在多蒙特以7：1狂數些路迪之前，作客以4：0大破薩爾斯堡的法甲神奇球隊比斯特（Brest），坐了幾個鐘歐聯榜首位置。這支20年前還在法乙角逐的隊伍，今季首次征戰歐洲賽事，卻取得兩連勝，表現比曼城、巴塞隆拿、國際米蘭等勁旅還要出色。



比斯特作客以4:0大破薩爾斯堡後，於歐聯兩戰全勝排次席。（路透社）

比斯特在1903年創會，至今已121年，但過去大部分時間都在低組別賽事競逐，1990年代初一度升上法甲，當時還有法國名將真路拿（David Ginola）壓陣，後來破產跌落低組別，到2004年才由另一法國名列貝利（Franck Ribéry）帶領下升上法乙。

法國名將真路拿在1990年代初曾效力比斯特。（網上圖片）

在2019/20年球季重返法甲後，比斯特其實都在中下游載浮載沉，球隊「由治及興」的轉捩點是去年1月聘用了艾歷萊爾（Éric Roy）掌帥。這名57歲教練沒有光鮮的履歷，執教比斯特前是2011年擔任尼斯的主帥，之後有十多年的空窗期，去了朗斯與屈福特做體育總監，也在電視台任顧問及評述嘉賓，因此當比斯特跌落降班區找他來救火護級時，相信沒太多人覺得他會成功。

艾歷萊爾上年1月接掌比斯特，帶領球隊奪得創會121年來首張歐聯入場券。（路透社）

然而，艾歷萊爾卻在上季帶隊踢出一波連續13場不敗，最後以第3完成聯賽，並取得球會百多年來首張歐聯入場券。

同樣地，外界都沒有人看好比斯特在歐聯能有什麼作為，畢竟他們連主場都未能通過歐洲足協的評核，要借用法乙甘岡的球場作賽；而且，陣中多名主將離隊，包括中鋒蒙尼（Steve Mounié）、翼鋒尼當艾朗（Jérémy Le Douaron）及中堅巴斯亞（Lilian Brassier）等。

比斯特以借將來充實軍容，例如今仗梅開二度的施馬，是從英超白禮頓借來的。（路透社）

比斯特沒有因為打入歐聯而冲昏頭腦大事擴軍，在今夏轉會窗只花了1200萬歐元，反而採取借將策略，充實軍容，今場對薩爾斯堡的正選陣中，前中後三線主力共有4人都是借用來的，包括今場梅開二度的施馬（Abdallah Sima）；這名23歲塞內加爾前鋒是來自英超白禮頓的。

誠然，比斯特今季歐聯只是擊敗了格拉茨與薩爾斯堡等實力一般的隊伍，之後還要面對皇家馬德里、巴塞隆拿及利華古遜等勁旅，屆時才見真章；不過，比斯特由萊爾領軍後屢有驚喜，或許之後能創造新的傳奇吧？

歐聯戰果

主場比數作客

薩爾斯堡0:4比斯特

史特加1:1布拉格斯巴達

阿仙奴2:0巴黎聖日耳門

利華古遜1:0AC米蘭

多蒙特7:1些路迪

巴塞隆拿5:0年青人

國際米蘭4:0貝爾格萊德紅星

燕豪芬1:1士砵亭

施洛雲0:4曼城