歐聯大爆冷日｜拜仁馬德里雙雄齊落敗 利物浦等7隊力保兩連勝

今季歐聯賽制大革新，取消分組賽，首階段改以「瑞士式聯賽」上演，似乎列強還在適應這種新玩法，去到次輪，傳統勁旅皇家馬德里、馬德里體育會及拜仁慕尼黑都吃下敗仗，現時僅餘6支隊伍兩戰全勝，除了力挫拜仁的阿士東維拉外，還有以2：0輕取博洛尼亞的利物浦。



爆冷擊敗皇馬後，法甲里爾眾將非常興奮。（路透社）

馬德里雙雄剛於上周日在聯賽碰頭，結果打成1：1平手，未知是否受該仗影響，兩軍齊齊作客落敗，馬體會竟慘吞賓菲加4蛋，而皇馬則被法甲里爾射手約拿芬大衛射入12碼，以0：1敗走。無獨有偶，拜仁剛於上周末的聯賽火併利華古遜，今仗造訪維拉未能發揮開季至今的攻擊力，反而遭主隊的神奇後備杜蘭（Jhon Durán）妙射得手，而中鋒哈利卡尼臨完場的頭槌又遭維拉門將馬天尼斯神救，結果這支德甲班霸無法收復0：1的失地。

年輕射手杜蘭再次扮演後備奇兵，射入全場唯一一球，帶領維拉以1:0小勝拜仁。（路透社）

兩輪過後，歐聯冠軍熱門如皇馬、拜仁、曼城、巴塞隆拿、馬德里體育會、巴黎聖日耳門等都告失分，現時僅餘多蒙特、比斯特、賓菲加、利華古遜、維拉、利物浦及祖雲達斯等7支球隊兩戰全勝，競爭程度似乎比過去的分組賽更大。

上屆分組賽，皇馬及曼城6戰全勝，拜仁、馬體會、國際米蘭及皇家蘇斯達都不敗晉級，或許改變賽制除增加了比賽外，其實也令列強比以前更難以輕鬆應付，其一是對手由3隊增加至8隊，即是要研究的對象也大增。其二是小組強弱懸殊，弱旅很容易放棄與強隊拼盡全力，而只集中精神在同級或更弱的對手身上搶分；但今季賽制改變後，雖然頭8名直入淘汰賽是爭崩頭，但第9至24名都可躋身附加賽，球隊自然會踢得更為搏命。

沙拿開季至今已貢獻了5入球5助攻。（路透社）

次輪過後，榜首是分別以3：0及7：1大破布魯日與些路迪的上屆亞軍多蒙特，另外還有英超傳統勁旅利物浦。值得一提是，紅軍主將沙拿今仗貢獻一入球一助攻，開季9場在各項賽事已取得5入球5助攻，上一個開季僅9場便取得這入球及助攻數字的，已要數到1989/90年球季的傳奇翼鋒班尼斯（John Barnes）。

歐聯賽果

主場比數作客

薩克達0：3阿特蘭大

基羅納2：3飛燕諾

阿士東維拉1：0拜仁慕尼黑

薩格勒布戴拿模2：2摩納哥

利物浦2：0博洛尼亞

里爾1：0皇家馬德里

RB萊比錫2：3祖雲達斯

格拉茨0：1布魯日

賓菲加4：0馬德里體育會