英超特攻｜男女子英超2串1　熱刺女足細心出擊　熱刺客勝可期

女子英超愈趨興旺，今周有今季異軍突起的熱刺，主場迎擊利物浦；熱刺女足去季只是中游份子，但今季簽入不少好手，現時位列第3，今場面對紅軍定有一番惡鬥。



熱刺女足鬥女紅軍 「細」味品嘗

熱刺女足周日迎戰利物浦女足，主隊去季雖然以破英格蘭本土轉會費紀錄（25萬鎊）簽入了英格蘭前鋒英姬倫（Bethany England），以及中國國腳王霜，但聯賽最終只排第6；今季繼續擴軍，從皇家馬德里女足簽入了澳洲國腳凱莉拉素（Hayley Raso）及西班牙中場奧露絲（Maite Oroz），實力提升下，開季1勝1和排第3，僅次班霸車路士及曼聯。

凱莉拉素曾效力曼城及皇馬，經驗豐富，可望加強熱刺的攻擊力。（Getty Images）

利物浦女足去季躋身前四，日本中場長野風花表現出眾，今季又簽入加拿大新星奧莉菲亞史密芙（Olivia Smith），有望挑戰三甲席位，不過她們開季接連以1：1打和了實力一般的李斯特城與韋斯咸，令人稍為失望。

奧莉菲亞史密芙是加拿大新星，她今季轉投利物浦後已開齋。（Getty Images）

兩軍過去6次交手，熱刺稍佔上風，取得3勝2和1負，但另一數據更要考慮，就是這6場中有5次總入球都在2球或以下，上兩次對賽亦都是1：1握手言和，所以今仗捧入球小有更高勝算。

白禮頓中鋒韋碧克6場入了3球，是球隊首席射手。（Getty Images）

捧熱刺作客破白禮頓

至於熱刺男足，今周則作客白禮頓（球賽編號：FB1793，10月6日23:30開賽，NowTV 611台直播）。白禮頓近況回落，只取得1勝3和1負，熱刺在各項賽事卻已豪取5連勝，上周聯賽亦作客以3：0大破曼聯，士氣正盛，加上近4次對壘，熱刺取得3勝1負，因此今仗也可博他們客勝凱旋。

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熱刺男女足分途出擊，串起來就是女足「入球細」乘男足「客勝」，可望有不俗回報。

熱刺新援蘇蘭基逐漸融入球隊，近4場入了3球。（Getty Images）

至於首球推介，熱刺連贏5場比賽，狀態不俗，可博他們先開紀錄，人選當然是連續5場比賽有入波的比蘭莊臣。