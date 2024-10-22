2024英雄聯盟LoL世界賽｜4強賽程表／戰績／時間／直播連結懶人包

2024年度的英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）世界大賽9月25日至11月2日在歐洲舉行，賽事已進入4強階段，香港01為你不斷更新賽程、戰績，也附上比賽連結。本文為大家不斷更新賽程、戰績，也附上比賽連結，讓觀眾更易跟進賽事。



LoL世界賽｜最新賽程及戰績

4強淘汰賽

10月26日8時

WBG (LPL #4) Vs BLG (LPL #1)

10月26日9時

GEN(LCK #2) Vs T1 (LCK #4)

8強淘汰賽

10月17日8時

LNG(LPL #3) 1 : 3WBG (LPL #4) - WBG進入4強

10月18日8時

HLE (LCK #1) 1 : 3 BLG (LPL #1) - BLG進入4強

10月19日8時

TES(LPL #2) 0 : 3 T1 (LCK #4) - T1進入4強

10月20日8時

GEN(LCK #2)3 : 2 FLY (LCS #1)- GEN進入4強

*以上均為香港時間

衛冕的T1（圖）在8強橫掃TES，意味Faker（中）9次參加世界賽都至少打入4強。（X/LoLEsports）

入圍賽階段：9月25日至29日

瑞士制階段：10月3日至13日

淘汰賽階段：10月17日至11月2日

總決賽與開幕典禮：11月2日



LoL世界賽｜瑞士制賽果一覽

Gen.G被視為冠軍大熱。 （X/LoLEsports）

LoL世界賽｜賽制

來到S14，LoL世界大賽的賽制與去年大同小異：共有20支隊伍參賽，當中8支隊伍由在德國柏林舉行的入圍賽打起，全部入圍賽都是BO3（三局兩勝），4隊晉級到瑞士輪。

來到瑞士輪，12支戰隊加入，在瑞士輪爭奪淘汰賽（8強）資格，3勝晉級、3勝出局，瑞士輪由BO1（一場決勝）打起，但來到決出晉級或淘汰隊伍的賽事，即有2勝或2敗的組別，就要打BO3。

淘汰賽8強開始到決賽都是BO5（五局三勝），8支進入淘汰賽的隊伍會師巴黎，力爭成為最後兩支決賽隊伍，再到英國倫敦決出冠軍。

LoL世界賽｜直播連結

Twitch（國語）

Twitch（英文）

Youtube（中文）

Youtube（英文）

LoL世界賽｜參賽隊伍

16強（瑞士輪）隊伍包括：

LCK（韓國）：Hanwha Life Esports（HLE）、Gen.G（GEN）、Dplus KIA（DK）、T1

LPL（中國）：Bilibili Gaming（BLG）、Top Esports（TOP）、LNG Esports（LNG）、Weibo Gaming（WBG）

LEC（歐洲）：G2 Esports（G2）、Fnatic（FNC）、MAD Lions KOI（MDK）

LCS（北美洲）：FlyQuest（FLY）、Team Liquid（TL）

PCS（港澳台及東南亞）：PSG Talon（PSG）

CBLOL（巴西）：paiN Gaming（PNG）

VCS（越南）：GAM Esports（GAM）

入圍賽隊伍：

LLA（拉丁美洲）：Movistar R7 （已出局）

CBLOL（巴西）：paiN Gaming（晉級瑞士輪）

VCS（越南）：GAM Esports（晉級瑞士輪）、Vikings Esports（已出局）

PCS（港澳台及東南亞）：PSG Talon（晉級瑞士輪）、Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（已出局）

LCS（北美洲）：100 Thieves（已出局）

LEC（歐洲）：MAD Lions KOI（晉級瑞士輪）