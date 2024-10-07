英超｜維拉0:0曼聯｜坦赫格重建進度良好嗎？數據說出無奈真相

有時真的必須佩服曼聯主帥坦赫格在賽後記者會扭轉乾坤的能力，明明球隊作客0：0悶和阿士東維拉，連續5場不勝，但他卻表示「紅魔鬼」展現緊韌的風格，並取得今季聯賽第4次不失球。坦帥一直強調重建需時，季尾再去評價也不遲，但曼聯在這兩季內又是否真的在進步的「過程」之中?



公平一點說，曼聯今場作客維拉的表現，比周中歐霸作客3：3賽和波圖一仗，是好了一些，拉舒福特招牌的左邊切入勁射僅被主隊門將馬天尼斯撲出，以及隊長般奴費南迪斯的罰球中楣，都是他們有機會打破僵局的機會。然而，全場10次射門都未能轉化為入球，7場聯賽只入5球，攻擊力只比修咸頓好，難怪只得8分排到第14，落後榜首的利物浦已達10分。

老將伊雲斯（右）今仗獲選賽事最佳球員，卻側面反映其他曼聯球員的不濟。（Getty Images）

老將伊雲斯賽後獲選賽事最佳球員，對他來說是可喜，但對球隊來說卻是可悲；曼聯這兩季豪擲6.46億鎊去重整陣容，但表現最好的竟是實力早已不在頂峰的36歲老將。難得坦帥賽後仍說：「這是我們今季聯賽第4場保持不失，你們可以見到我們組織嚴密，非常團結；我們也展現很好的風格，以及團隊精神。」在記者會你永遠無法擊敗坦帥的。

中鋒凱倫在前線缺乏供應，也令曼聯難以爭取入球。（Getty Images）

當然，傳媒還是針對他會否被炒而提問，坦帥跟上仗對波圖賽後幾乎一樣，都是指跟管理層溝通良好，一起努力重建球隊，這是一個長遠的計劃，而他們亦保持良好的進度，云云。

保持良好的進度，真的嗎？

BBC在今仗賽前做了一個很好的數據故事，他們比較了高普重建利物浦、阿迪達重建阿仙奴，以及坦赫格兩季以來的數據，如果以38場滾動得分來說，坦赫格在起步初段表現較好，實際上他首季便助球隊取得第3，重拾歐聯入場券，但之後卻低走，上季便只得第8，今季7場也只得8分。相反，高普大約在4、50場開始穩定向上；而阿迪達則花更多時間去穩住陣腳，但近兩季的表現有目共睹，已成為霸主曼城的頭號挑戰者。

BBC的數據顯示，坦赫格執教表現高開低走。

另一個反映曼聯與「爭標組」的差距，是己隊與對手預期入球（xG）的相差值，數值愈高當然代表攻入對手的機會率遠比失守的機會率大；只計坦赫格來到的兩季多，霸主曼城的相差值是100.7，兩屆亞軍阿仙奴是82.6，近年的爭標份子利物浦則是72.4，而曼聯只得可憐的4.9。事實上，曼聯去季聯賽入57球失58球，得失球差是-1；今季更差，入5球失8球，得失球差是-3。

己隊與對手的入球預期值，反映爭標實力，曼聯與列強差距極大。（BBC）

而且，重新提多次，坦赫格花了6.46億鎊去重整陣容，是後費格遜時代花錢最狠的紅魔領隊，蘇斯克查與摩連奴都分別「只」用了4億多鎊。最大問題不單是買完沒提升戰力，而是就算有頂級主帥有意接過這燙手山芋，但面對一大堆貴價高薪冗員，可能都會卻步，試問誰願人花心力去用「圓規哥」安東尼、表現飄忽的拉舒福特、已過巔峰的卡斯米路，以至伏味甚濃的迪歷特？

記者會如何不敗也好，坦帥被炒的消息還是不絕於耳，尤其剛好到國際賽期，曼聯高層如果要「做嘢」，確實正是時候；只是，炒了之後，除了扶正副領隊雲尼斯達萊之外，又有沒有更好的選擇，卻是另一個令人困擾的問題了。