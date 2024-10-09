國際賽出擊｜澳洲中國合演哀兵之戰　博袋鼠兵先反底開「讓主」

今周2026世界盃外圍賽重燃戰火，亞洲區第3圈C組兩支哀兵碰頭，澳洲將於主場迎戰中國。澳洲在這一圈出閘脫腳，只得1和1負，中國更是兩戰皆北，今仗雙方都希望趁對方頽勢搶得首勝。

（球賽編號：FB1998，10月10日 17:10開賽，港台電視32台直播）



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第3圈分3組角逐，每組有6支隊伍參賽，首兩名直接出線，澳洲與中國抽籤位列C組，同組還有日本、沙特阿拉伯、巴林及印尼。

澳洲隊長馬菲賴恩外流多年，現效力意甲羅馬。（Getty Images）

澳洲世界排名第25，在小組僅次日本，可是首兩仗先於主場不敗巴林，再作客以0：0悶和有大量入籍兵的印尼，出師不利，連帶主帥格拉咸阿諾亦引咎辭職，並由名宿普波域接替救亡。

其實澳洲陣容實力不俗，多名國腳外流，例如門將馬菲賴恩效力意甲的羅馬、中場積臣艾雲則在德乙聖保利落班；他們在上一圈分組賽6戰全勝攻入22球而未失1球，假如發揮應有水準，應可順利擊敗中國。

中國對上5場作客，未嘗一勝，只取得1和4負。（Getty Images）

事實上，中國的近況更不堪，首仗慘吞日本7蛋，前鋒張玉寧該仗賽後直言這就是球隊跟亞洲頂級勁旅的差距；次仗多打一人下，亦被沙特以2：1絕殺。中國對上5場作客都未嘗贏波，只取得1和4負，其中面對弱旅新加坡也只能賽和2：2。

王大雷是中國首席門將，也是球隊的隊長。（Getty Images）

雙方在千禧年起交手過7次，澳洲取得3勝2和2負，未算佔太大上風，但近兩次澳洲主場出擊，則分別贏3：0及2：0，今場「主勝」可期，甚至可博「讓主」，追求更大回報。