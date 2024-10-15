國足連輸三仗後開齋　2：1挫印尼取世界盃亞洲區外圍賽第三圈首勝

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，國足在周二（15日）晚上8時迎戰印尼。由於此前已錄得三連敗，這場比賽被視為國足、同時也是主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的「生死戰」。

本文持續更新國足火併印尼的戰況，國足憑阿卜杜外力及張玉寧的入球，半場領先2：0，印尼於85分鐘由夏耶破蛋，最終國足勝2：1，取得今圈首場勝仗。



國足壓力山大，難怪張玉寧在43分鐘為國足射成2：0，還在等待VAR翻看是否有越位時，已經激動落淚。

張玉寧入球後非常激動。（新華社）

賽前，國足於世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽三戰全敗，今仗面對以入籍兵為骨幹的印尼，說得上是「生死戰」，尤其對於主帥伊雲高域來說，更是不勝無歸。

國足今仗青島主場迎戰印尼。（新華社）

觀乎上半場戰況，印尼佔有74%控球率，然而在國足於21分鐘憑阿卜杜外力取得入球後，踢來欠缺組織，5次射門多是遠射為主，未能攻破國足門將王大雷十指關。

至於阿卜杜外力的入球，則是國足開出罰球，蔣聖龍二傳，印尼的柏迪拿馬打算將皮球漏出底線，但被國足踢回禁區，阿卜杜外力把握機會，為國足取得好開始。

阿卜杜外力為國足先開紀錄。（新華社）

印尼失守後開始急進，踢來欠缺節奏，為了重整旗鼓，球隊下半場甫開始即有三個調動：Rizky RIDHO入替柏迪拿馬，Marselino FERDINAN入替蘇利民，夏耶（Thom HAYE）入替希謝斯。

印尼下半場多了向國足禁區進襲，但始終未能撕破國足防線，雙方更多了埋身肉搏，踢來增添火藥味。踢到75分鐘，國足球員開始體能下降，領有黃牌的謝文能更抽筋，他與阿卜杜外力於80分鐘被調離場，林良銘及阿蘭後備上陣。

國足和印尼下半場增添火藥味。（新華社）

國足和印尼下半場增添火藥味。（新華社）

比賽末段，印尼全力圍攻國足，85分鐘終於破蛋。阿漢以「手榴彈」戰術將界外球擲入禁區，國足的汪海健頭槌解圍，卻把皮球頂給印尼的夏耶，夏耶一射破網，追成1：2。比賽補時9分鐘，國足全力退守，最終在連環驚險鏡頭下抵擋住印尼攻勢，以2：1取勝，取得世界盃亞洲區外圍賽第三圈首場勝仗。

（新華社）

【賽前資料】

國足陣容如下：

門將：王大雷

後衛：蔣光太、高准翼、李磊、蔣聖龍

中場：李源一、韋世豪、謝文能、王上源

前鋒：張玉寧、阿卜杜外力

印尼方面，入籍兵希謝斯正選上陣。23歲的希謝斯是川迪的主將，上周在歐霸正選鬥曼聯，力抗拉舒福特等球星，幫助球隊取得1：1的和局。

門將：馬頓柏伊斯（Maarten Paes/FC達拉斯）

後衛：希謝斯（Mees Hilgers/川迪）、艾澤斯（Jay Idzes/威尼斯）、華當克（Calvin Verdonk/奈梅亨）

中場：蘇利民（Witan SULAEMAN）、奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen/丹達）、贊拿（Ivar JENNER）、周亞安（Nathan Tjoe-A-On/史雲斯）

前鋒：史杜域（Rafael Struick/布里斯班獅吼）、Asnawi MANGKUALAM、柏迪拿馬（Shayne PATTYNAMA）

國足賽前最後備戰。（新華社）

中國與印尼過去交手13次，國足9勝3和1負佔絕對優勢，上一次不敵印尼已是1957年，若今場落敗，便是67年來首次。

不過目前國足在C組三戰全敗，以0分敬陪末席，印尼則是對沙特、澳洲及巴林三戰皆和，以3分排在倒數第2。若光從上述戰績來看，近年積極歸化外籍兵的印尼，實力看來比國足更佳。

印尼曾經是荷蘭的殖民地，被荷蘭統治了超過300年，所以現在不少荷蘭人祖上都有印尼血統。印尼足總近年積極利用這一點，從荷蘭招攬球員入籍，短時間加強印尼國家隊的實力。目前，印尼已經有超過10位入籍兵，川迪中堅希謝斯（Mees Hilgers）及施禾利翼鋒伊利安奴雷恩達斯（Eliano Reijnders）9月底宣誓入籍，相信可以趕及在世界盃外圍賽披甲。