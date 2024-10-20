游泳世界盃上海站｜何詩蓓半小時內入兩項決賽　麥世霆200蛙晉級

世界泳聯游泳世界盃上海站周日（20日）上演最後一日賽事，港將何詩蓓繼周六（19日）在女子200自奪金後，周日早上即連戰女子50米蛙泳及100米自由泳初賽，雖然兩場中間只相隔27分鐘，但她仍在兩項賽事都游入決賽。



何詩蓓首先在早上10:12的女子50米蛙泳初賽第一組出賽，她游出30.26秒，排在小組次名、總成績第4名晉身決賽；相隔27分鐘、即早上10:39，她隨即再戰女子100米自由泳初賽，在第2組第4線出戰，以53.02秒排小組首名、總成績第3入決賽，首兩名分別為澳洲泳手贊臣（Milla Jansen）及中國代表楊浚瑄。

50蛙決賽會在晚上7:21上演，100自決賽將在晚上7:35舉行。

何詩蓓周六在200自先奪一金。（中國香港游泳總會）

男子200米蛙泳初賽共有3名港將參賽，曾奪世青冠軍的麥世霆也有好表現，他以2分06.65秒在初賽第4組排第4、總排名第5入決賽；同樣出戰200蛙的趙浩俊，則在第3組以2分07.78秒排第3、總排名第9，僅僅無緣決賽，張智傑則游出2分12.57秒，總排名第14。

麥世霆晉身世界盃200蛙決賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

另外，何甄陶今早出戰男子50蝶初賽，以23.48秒完賽排在第5位、總排名第18，未能打入決賽；古逸豪在男子100背初賽以53.87秒排第1組第3、總成績第12位，未能晉身決賽。