歐聯全攻略｜拜仁慕尼黑格食格　明恰巴塞隆拿　「讓客」值博

歐聯重掀戰幔，各自於聯賽雄踞榜首的西甲豪門巴塞隆拿與德甲班霸拜仁慕尼黑短兵相接；巴塞今仗雖擁主場之利，但近年面對「剋星」拜仁卻是輸多贏少，頗有格食格味道。

（球賽編號：FB2649，10月24日 03:00開賽，Now TV 643台直播）



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巴塞近6次面對拜仁，無論主場作客還是中立場，都悉數落敗，有5次輸多於1球，而且有4次無法破蛋，2019/20年球季因新冠肺炎影響8強只打一場，巴塞更以2：8慘負拜仁；有趣的是，當年執教拜仁的，正是當今巴塞主帥費歷克。

拉明耶馬雖然只得17歲，但已是巴塞的必然正選。（Getty Images）

費歷克表情嚴肅，要求盡善盡美，周末巴塞剛於主場以5：1大破西維爾，但這名德籍主帥賽後仍表示所失一球不太理想，回去要檢討一番；不過，他跟巴塞卻一拍即合，聯賽9勝1負，力壓皇家馬德里排榜首，而且延續球隊強攻傳統，10場攻入33球，攻力誇張。

費歷克還遵照巴塞另一傳統，就是十分願意起用青訓新星，其中17歲的拉明耶馬已站穩正選，聯賽上陣10次9次正選，除了射入4球，還貢獻6次助攻，表現搶鏡。

哈利卡尼今季狀態火熱，10場賽事已取得13個入球。（Getty Images）

拜仁今季亦有新帥高柏尼領軍，球隊攻擊力更為銳利，聯賽取得5勝2和未嘗敗績，更重要是7場入了24球，攻力超群，其中哈利卡尼在聯賽及歐聯上陣10場攻入13球，他也是歐聯史上入球最多的英格蘭球員（33球），今仗實有機會助拜仁取得「讓客」戰果。

巴塞近年面對拜仁輸多贏少，近6次對壘悉數落敗。（Getty Images）

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