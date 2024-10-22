港足公布11月友賽52人初選名單　何瀧浩李小恆首度入名單

香港足球代表隊在11月的國際賽期，將會先後友賽菲律賓及毛里求斯，周二（22日）公布52人初選名單，當中九龍城的何瀧浩和冠忠南區的李小恆首次進入名單。



港足將在11月14日對菲律賓、19日再鬥毛里求斯，對菲律賓一戰在香港大球場舉行，鬥毛里求斯則會在旺角場上演。港足新帥韋斯活在10月初的國際賽期正式領軍，出戰兩場友賽，先作客0:1不敵列支敦士登，再在主場3:0擊敗柬埔寨，當時外界對韋斯活評價毁譽參半，新一輪國際賽，相信韋斯活會更進一步展現自己的戰術理念。

港足友賽擊敗柬埔寨。（資料圖片/廖雁雄攝）

11月國際友誼賽資料

11月14日 香港對菲律賓

時間：晚上8:00

地點：香港大球場

11月19日 香港對毛里求斯

時間：晚上8:00

地點：旺角大球場

港足今次大名單有52人，當中新臉孔有九龍城中場何瀧浩，及剛取得特區護照、原籍法國的冠忠南區翼鋒李小恆。在內地聯賽落班的球員中，在中超球會效力的陳晉一、安永佳、孫銘謙、茹子楠、周緣德，中甲的余煒廉、賓紀文、杜國樑及徐宏傑，都在名單之上。港足會在11月11日展開訓練。

港足新帥韋斯活的戰術理念惹來不少討論。（01體育袁志浩攝）

港足52人初選名單

守門員：龐焯熙 (均業北區)、葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衛：孫銘謙 (滄州雄獅)、周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖、黃梓浩 (東方)、費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安 (傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、曾錦濤 (九龍城)、周子謙、杜 度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、杜國樑 (南京城市)、陳晉一 (上海申花)、賓紀文 (蘇州東吳)、尼高拉斯 (大埔)、余煒廉 (無鍚吳鈎)、徐宏傑 (雲南玉昆)、曾以行

中場：趙正宇 (BFB Pattaya City)、林衍廷、余在言 (東方)、鄭展龍、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、何瀧浩 (九龍城)、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、艾 華、李小恆、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、張憙延、艾華頓(理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米 高 (VfR Mannheim)、杜俊暉