美職早霸王｜季後賽開打　撐國際邁亞密迎阿特蘭大聯先拔頭籌

國際邁亞密以破積分紀錄奪得美職常規賽冠軍後，向着下一個目標——季後賽冠軍進發，他們第一個阻礙是阿特蘭大聯；季後賽首圈採3場2勝的方式舉行，邁亞密先於主場迎敵，誓要先拔頭籌。

（球賽編號：FB2753，10月26日 08:30開賽，Apple TV直播）



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在常規賽34戰取得74分，邁亞密打破了新英倫革命保持的最高積分紀錄，居功至偉的，自然是於對新英倫革命的煞科戰，大演帽子戲法助球隊以6：2反勝的美斯。

美斯今季取得20入球、16助攻的亮麗數據。（路透社）

這名阿根廷球王全季攻入了20球，雖然以3球落後賓迪基而未能成為神射手，但如果以入球率來說卻冠絕聯盟，他平均74.25分鐘便有一個進帳，賓迪基則是平均113分鐘才取得一個入球。美斯外加16次助攻，換句話說，他平均41.25分鐘便會貢獻一個入球或助攻，表現驚人。而且，就算凍結得了美斯，邁亞密還有取得20球及9次助攻的蘇亞雷斯。

⁠⁠阿特蘭大聯於常規賽排第9，藉着外卡賽互射12碼淘汰CF蒙特利爾，躋身季後賽首圈；他們的攻力平平，34場只入46球，首席射手、來自格魯吉亞的翼鋒洛茲咸迪茨（Saba Lobjanidze），也只入了9球。

國際邁亞密去季季後賽不入，今季卻以破紀錄姿態奪得常規賽冠軍。（路透社）

對賽往績卻以阿特蘭大聯佔優，近5次對壘，他們取得4勝1負；值得留意是，這5場的總入球有4次在3球或以上。雖然如此，國際邁亞密實力高兩班，今場還有主場之利，「主勝」毫無懸念，如想有更大回報，便可考慮「讓主」。

阿特蘭大聯翼鋒洛茲咸迪茨今季聯賽入了9球，是球隊的首席射手。（路透社）

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國際邁亞密季後賽首擊開W



國際邁亞密以74分創下美職常規賽最高積分紀錄，而美斯與蘇亞雷斯亦同以20球完成球季。國際邁亞密也以22勝，錄得美職聯今季最多勝仗，攻入的79球也是聯賽最多，而今仗會是球會史上的首場季後賽。阿特蘭大聯在季後賽外卡賽，互射12碼階段5球全中，老將門將巴特古辛作出了一記關鍵撲救，助球隊晉級。阿特蘭大聯今季在常規賽以東岸第9名完成球季，他們在34戰錄得40分。國際邁亞密在常規賽最後11仗錄得8勝3和戰績，狀態大勇，而主場11勝4和2負，是聯賽次佳的主場戰績。我預期主勝。



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