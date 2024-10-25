英超特攻｜阿仙奴鬥利物浦　兵工廠主場出擊搶先入波

英超榜首利物浦於10月踏入死亡賽程，上周他們闖過車路士的首關，今周作客挑戰爭標份子、第3位的阿仙奴，能否延續8連勝的氣勢，保持領先地位？

（球賽編號：FB2765，10月28日00:30開賽，Now TV 621台直播）



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傳奇主帥高普上季突然宣布離任，利物浦球迷本擔心球隊成績會否因而下滑，可是新帥史諾卻交出令人驚喜的成績單，開季12場，取得11勝1負的佳績，而且聯賽7勝1負得21分，以1分之微壓過曼城雄踞榜首；8場只失3球，防守力更冠絕英超。

阿仙奴近4次面對利物浦保持不敗，而且都是先開紀錄的一隊。（Getty Images）

史諾的戰術沒有高普重金屬足球的那種激情，更強調的是控制，適當的微調讓加雲貝治、居迪斯鍾斯等有突飛猛進的表現，老將沙拿與雲迪積克等亦受惠回勇，因此就算門將艾利臣長唞，中鋒祖達及新加盟的基艾沙仍在養傷，利物浦仍保持極強的戰鬥力。

馬天利尼近4次聯賽面對利物浦，有兩次先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴連續兩屆聯賽功虧一簣，他們今屆捲土重來卻頭頭碰着黑，聯賽3度失分的場次，都有球員因不同理由被逐，中堅威廉沙列巴上仗對般尼茅夫領紅，今仗須停賽；另外奧迪加特養傷，布卡約沙卡則未知能否趕及上陣，攻守能力受損。

迪亞斯今季表現大熟大勇，7場比賽貢獻了5個入球。（Getty Images）

兩軍近年碰頭，阿仙奴卻佔優，近4次聯賽對碰，取得2勝2和，值得留意的是，這4場都是阿仙奴先拔頭籌，而其中兩次是由左翼馬天尼利打開缺口；今仗勢鈞力敵，難料鹿死誰手下，博「兵工廠」先開紀錄，甚至吼馬天尼利取得首名入球，將有不錯的回報。

首球推介方面，阿仙奴近4次英超鬥利物浦皆先入波，數據處晒，故宜取其球員埋手，熱捧捧對紅軍常有好表現的加比爾馬天尼利，冷敲於角球或罰球時偶有佳作的中堅加比爾馬加希斯。

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