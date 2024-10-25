歐洲波精選｜皇家馬德里惡鬥巴塞隆拿　西甲國家打吡博「半大」

西甲今周上演「國家打吡」兼榜首大戰，暫列榜首的巴塞隆拿作客次席的皇家馬德里；兩軍都在歐聯大開殺戒，陣中兩名巴西鋒將都各自連中三元，因此今仗勢將上演一場入球騷。

（球賽編號：FB2848，10月27日03:00開賽，Now TV 632台直播）



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巴塞今季由德國名帥費歷克領軍，更上一班年輕球員逐漸成熟，表演脫胎換骨，剛於周中歐聯以4：1大破「剋星」、費歷克的舊主拜仁慕尼黑，巴西翼鋒拉芬夏更大演帽子戲法。巴塞於聯賽同樣表現出色，取得9勝1負得27分，以3分領先皇馬，雄踞榜首；他們10場攻入33球，更是西甲之冠。

拉芬夏今季表現出色，在各項賽事已有9球進帳。（Getty Images）

無獨有偶，皇馬在周中歐聯則以5：2反勝同樣來自德甲的多蒙特，巴西翼鋒雲尼斯奧斯技驚四座，亦同樣獨取3球，因此今仗亦將是一對森巴快翼的對決。

雲尼斯奧斯在歐聯對多蒙特時大演帽子戲法，技驚四座。（Getty Images）

皇馬在聯賽雖以24分排次席，但他們取得7勝3和，未嘗敗績，攻力雖不及巴塞，但10場僅失7球，當中4場沒有失球，防守力僅次馬德里體育會（失6球）。

巴塞皇馬的國家打吡，多數會上演入球騷。（Getty Images）

不過，每逢國家打吡，卻例必有大量入球，過去近8次聯賽交手，總入球悉數超過2球，有4次是4球或以上；這8場中，更有6次半場已經出現2個入球或以上，因此今仗無論誰勝誰負也好，半場入球大，值得追捧。

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