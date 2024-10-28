英超｜曼聯臨完場失爭議12碼 1:2不敵韋斯咸 聯賽第4敗

補時階段一次爭議判決，曼聯被罰12碼並失掉敗陣的一球，他們作客韋斯咸以1：2飲恨，近5場作客未嘗勝果，聯賽9戰得11分只排第14位，與英超前列愈來愈遠。



曼聯今仗上半場佔得上風，幾次埋門都很有威脅，尤其加拿祖接應般奴費南迪斯橫傳在禁區邊勁射，但中楣彈出；另外右閘達洛治面對空門竟然離門8碼射高。「紅魔鬼」今仗以「兩老」卡斯米路與艾歷臣鎮守中路，在控制節奏上做得不錯，整體防守也沒太大問題，因此韋斯咸上半場連一記中目標的埋門都沒有。

達洛治挑過門將後面對空門射高，埋下曼聯輸波的伏線。（Getty Images）

不過，韋斯咸下半場作出了幾個調動，改變了戰局，其中左翼森馬維里（Crysencio Summerville）便頻頻利用速度，令曼聯右路防線極度受壓，形勢也慢慢逆轉。韋斯咸另一個調動更為關鍵，後備中鋒丹尼京斯雖然沒有出色的表現，但兩次觸球都構成入球。

森馬維里近門篤入，為韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

京斯在74分鐘接應保雲右路傳中射門，雖然「撻Q」卻歪打正着，變成「妙傳」予左路的森馬維里門前篤入。曼聯在81分鐘憑卡斯米路門前近頂，追成平手；可是到了臨完場前，京斯殺入禁區與曼聯中堅迪歷特相撞倒地，球證初時並未判罰，但經VAR審視後改判12碼，保雲於補時2分鐘為韋斯咸主射中鵠，並為曼聯送上聯賽第4場敗仗。

保雲為韋斯咸射入12碼，奠定勝局。（Getty Images）

這一球判決頗具爭議，京斯與迪歷特相爭，也只是「五五波」，雙方都未算取得控球權，而迪歷特也有收腳動作，但最後撞到京斯仍被判罰，難怪他事後大發牢騷，表達不滿。

迪歷特被罰12碼，顯得難以置信。（路透社）

曼聯輸波後，近5場作客包括歐霸賽事，只取得4和1負，在聯賽亦僅以3勝2和4負得11分，排第14位；韋斯咸同得11分，但憑較佳得失球排第13。同日車路士主場以2：1擊敗紐卡素，以17分進佔第4，另外熱刺卻以0：1作客敗走水晶宮，前四爭奪戰可謂異常激烈。