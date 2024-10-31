英聯賽盃｜雲佬領曼聯大破李城晉級 曼城維拉車路士齊出局

炒掉了坦赫格的曼聯，在迎接傳聞新帥阿莫林前，由看守領隊雲尼斯達萊踢出了翻身仗；「紅魔鬼」於聯賽盃第4圈主場以5：2大破李斯特城，昂然殺入8強。



衛冕的利物浦則有驚無險下作客以3：2淘汰白禮頓，曼城、車路士及阿士東維拉等英超前列球隊卻相繼出局。



般奴費南迪斯（左）與卡斯米路似乎都放下重擔，今仗踢來頗從容，並帶領曼聯大勝一場。（路透社）

「雲佬」今仗蕭規曹隨，陣容與戰術上跟坦赫格沒太大分別，僅門將位置讓奧拿拿休息，起用了二號門將比恩迪（Altay Bayındir）。曼聯今仗跟坦帥時代最大分別，可能是球員的心態與球運，例如卡斯米路便踢得十分從容，腳風亦很順，他在15分鐘便遠射一記「世界波」先開紀錄。

曼聯看守領隊雲尼斯達萊今仗在陣容與戰術上沒有太大改動。（路透社）

加拿祖於28分鐘為曼聯拉開比數，滿以為他們能輕鬆大勝一仗，但5分鐘後比恩迪打手槌不遠，被李斯特城的艾簡奴斯射成1：2。般奴費南迪斯及卡斯米路及後各入一球，但後防又不集中下，遭主隊的高亞迪門前射入，曼聯完半場前被追至2：4。

曼聯今仗表現跟之前相差不遠，有段時間踢得好，有段時間頗為混亂。（路透社）

易邊後，李斯特城一度攻勢猛烈，但埋門一腳欠缺火喉，至59分鐘般奴再下一城，曼聯才鎖定5：2勝局。綜觀全場，曼聯今仗跟之前的表現其實相差不遠，有段時間踢得不錯，有段時間卻混亂不堪，分別只是，上仗順景時腳頭無靈，如達洛治面對空門都射高，今仗腳風大順，就算卡斯米路曾攻門中楣，皮球都會彈到他身前讓他輕鬆補中。足球，就是這樣的。

「雲佬」順利完成贏波晉級的任務，之後大有可能退位讓賢，由士砵亭主帥阿莫林接任，這位曼聯名宿會否留任副領隊，還是一朝天子一朝臣被離隊，相信日內自有分曉。

同日派遣了多名非主力球員出戰的曼城、維拉及車路士，都紛紛落馬，而隨着英冠的普雷斯頓不敵阿仙奴後，餘下8隊皆是英超隊伍。

聯賽盃第4圈賽果

主場比數作客

白禮頓2：3利物浦

維拉1：2水晶宮

曼聯5：2李斯特城

紐卡素2：0車路士

普雷斯頓0：3阿仙奴

熱刺2：1曼城